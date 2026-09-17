Vicepresidente Restrepo hace un llamado a Superfinanciera para acelerar las finanzas abiertas

El vicepresidente José Manuel Restrepo le pidió al superintendente financiero, Pablo Rivas, acelerar el proceso de finanzas abiertas y señaló que se debe hacer una reflexión de fondo sobre si se necesitan 11 años para avanzar en la implementación.

Esto, por una circular de la Superfinanciera en esta materia que se expidió para comentarios y plantea este plazo en términos generales.

“Yo creo que la solicitud que nosotros estamos diciendo en el día de hoy va en línea con la característica de un sistema financiero que tiene que ser mucho más innovador, mucho más abierto, que tiene que entre otras, además enfrentar un desafío y es en gota gota, el cobradiario, el pagadiario, esa forma de esclavitud financiera que no debería darse en nuestro país y uno de los caminos para lograrlo es acelerar el proceso de finanzas abiertas de Open Finance”.

“El mensaje, evidentemente, es que existe ya una resolución en marcha, pero la solicitud es evaluar la posibilidad de acelerar el proceso de implementación de las finanzas abiertas”, dijo Restrepo.



Reunión con David Vélez

Sobre su reunión con David Vélez, el vicepresidente afirmó que el banquero asumió un compromiso de apoyar al Gobierno en la modernización del Estado y en el uso de inteligencia artificial para el diseño de política pública.

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“Vamos a avanzar de la mano de Nubank y de la mano de él, con su apoyo, en una estrategia que identifique cuáles son esos procesos de política pública que podrían transformarse usando inteligencia artificial, y con el apoyo de Nubank vamos a tratar de implementar el uso de inteligencia artificial en esa construcción de política pública, en esos procesos que tanto afectan al ciudadano”, afirmó Restrepo.

4 billones de inversión

Miembros de la junta de Colombia Fintech anunciaron cuatro billones de pesos de inversión en Colombia. El anuncio lo hizo Gabriel Santos, presidente del gremio, en el marco del Latam Fintech Market.

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“Este anuncio representa el compromiso del sector con el desarrollo de Colombia durante la Patria Milagro y la confianza en los millones de clientes que hoy atienden las más de 360 empresas afiliadas a Colombia Fintech. Como gremio, estamos convencidos del potencial que tiene este país para transformar las finanzas e impulsar el acceso financiero en el país”, afirmó Santos.

El anuncio se dio a conocer durante la intervención del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien destacó la importancia de seguir fortaleciendo la confianza inversionista en la región.

El Latam Fintech Market es el encuentro más grande e importante del sector en América Latina y en esta edición reunió en Barranquilla a más de 2.300 asistentes, entre fundadores, directivos, inversionistas y líderes de opinión.