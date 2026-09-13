Riesgos y regulación de la Inteligencia Artificial: Sala de Prensa, 13 de septiembre de 2026

Actualizado: 13 de sept, 2026
En Sala de Prensa Blu, se analizaron los riesgos existenciales y las necesidades regulatorias de la inteligencia artificial, así como el preocupante estancamiento de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA.
A nivel internacional, se examina el crecimiento de la ultraderecha en Alemania y las tensiones geopolíticas entre potencias.
- El exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, se debatió sobre la importancia de hacer preguntas incómodas al gobierno y exigir transparencia tras las restricciones en las ruedas de prensa sobre los datos de inflación.
- Frente al bajo desempeño de Colombia en competencias básicas de lectura, matemáticas y ciencias, la exministra de Educación María Victoria Angulo planteó enfocar el sistema en aprendizajes fundamentales, dar continuidad a las políticas públicas y regular el uso pedagógico de la tecnología.
- Asimismo, el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman señaló la importancia de no guiarse solo por promedios, simplificar los currículos sobrecargados y aprovechar el interés de los estudiantes.
- El profesor de la Universidad Externado Javier Garay, se analizó el histórico triunfo electoral del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AFD) en la región de Sajonia-Anhalt. Garay explicó que este resultado responde a la ralentización económica de Alemania, su pérdida de capacidad de innovación, los elevados costos energéticos y el descontento social por la gestión migratoria.
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