En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta desaparecida
Sismo
Ataque en Palmira
Puente de la 100
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Riesgos y regulación de la Inteligencia Artificial: Sala de Prensa, 13 de septiembre de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 13 de septiembre de 2026.

Blu Radio.jpg
Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

En Sala de Prensa Blu, se analizaron los riesgos existenciales y las necesidades regulatorias de la inteligencia artificial, así como el preocupante estancamiento de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

A nivel internacional, se examina el crecimiento de la ultraderecha en Alemania y las tensiones geopolíticas entre potencias.

  • El exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, se debatió sobre la importancia de hacer preguntas incómodas al gobierno y exigir transparencia tras las restricciones en las ruedas de prensa sobre los datos de inflación.
  • Frente al bajo desempeño de Colombia en competencias básicas de lectura, matemáticas y ciencias, la exministra de Educación María Victoria Angulo planteó enfocar el sistema en aprendizajes fundamentales, dar continuidad a las políticas públicas y regular el uso pedagógico de la tecnología.
  • Asimismo, el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman señaló la importancia de no guiarse solo por promedios, simplificar los currículos sobrecargados y aprovechar el interés de los estudiantes.
  • El profesor de la Universidad Externado Javier Garay, se analizó el histórico triunfo electoral del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AFD) en la región de Sajonia-Anhalt. Garay explicó que este resultado responde a la ralentización económica de Alemania, su pérdida de capacidad de innovación, los elevados costos energéticos y el descontento social por la gestión migratoria.

Escuche aquí el programa completo:

Relacionados

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad