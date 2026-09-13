Riesgos y regulación de la Inteligencia Artificial: Sala de Prensa, 13 de septiembre de 2026

En Sala de Prensa Blu, se analizaron los riesgos existenciales y las necesidades regulatorias de la inteligencia artificial, así como el preocupante estancamiento de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA.

A nivel internacional, se examina el crecimiento de la ultraderecha en Alemania y las tensiones geopolíticas entre potencias.



El exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo , se debatió sobre la importancia de hacer preguntas incómodas al gobierno y exigir transparencia tras las restricciones en las ruedas de prensa sobre los datos de inflación.

, se debatió sobre la importancia de hacer preguntas incómodas al gobierno y exigir transparencia tras las restricciones en las ruedas de prensa sobre los datos de inflación. Frente al bajo desempeño de Colombia en competencias básicas de lectura, matemáticas y ciencias, la exministra de Educación María Victoria Angulo planteó enfocar el sistema en aprendizajes fundamentales, dar continuidad a las políticas públicas y regular el uso pedagógico de la tecnología.

planteó enfocar el sistema en aprendizajes fundamentales, dar continuidad a las políticas públicas y regular el uso pedagógico de la tecnología. Asimismo, el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman señaló la importancia de no guiarse solo por promedios, simplificar los currículos sobrecargados y aprovechar el interés de los estudiantes.

señaló la importancia de no guiarse solo por promedios, simplificar los currículos sobrecargados y aprovechar el interés de los estudiantes. El profesor de la Universidad Externado Javier Garay, se analizó el histórico triunfo electoral del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AFD) en la región de Sajonia-Anhalt. Garay explicó que este resultado responde a la ralentización económica de Alemania, su pérdida de capacidad de innovación, los elevados costos energéticos y el descontento social por la gestión migratoria.

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