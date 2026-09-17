Coronel (r) Plazas Vega fue declarado no responsable en EE.UU. por caso de magistrado Carlos Urán

Un jurado federal de Miami, Estados Unidos, declaró no responsable al coronel retirado del Ejército, Luis Alfonso Plazas Vega, en el proceso civil relacionado con la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estaso, Carlos Horacio Urán, durante los hechos del Palacio de Justicia en 1985.

La decisión se conoció el 17 de septiembre, después de ocho días de juicio. La familia de Urán había presentado en 2022 una demanda contra Plazas Vega, en la que sostenía que el entonces comandante de la Escuela de Caballería de la Brigada 13 tuvo responsabilidad en hechos de tortura y en la muerte del magistrado.

El proceso se adelantó bajo la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de Estados Unidos, una norma federal que permite presentar demandas civiles ante tribunales de ese país por presuntos actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos bajo autoridad extranjera.

El caso estuvo relacionado con pruebas sobre lo ocurrido con Urán durante la retoma del Palacio. Entre los elementos presentados se encontraba un video en el que el magistrado aparece saliendo herido, pero con vida, del edificio y bajo custodia de militares.



También se expuso que su billetera, que tenía una perforación atribuida a un disparo, fue encontrada posteriormente en las bóvedas del Cantón Norte del Ejército. La demanda señalaba además que el cuerpo de Urán fue encontrado nuevamente dentro del Palacio de Justicia con una herida de bala en la cabeza causada a corta distancia.

Durante el juicio también declararon personas que aseguraron haber sido trasladadas a instalaciones militares después de salir con vida del Palacio y que relataron episodios de tortura. Esos testimonios fueron presentados como parte de las pruebas contra Plazas Vega.

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El coronel retirado, por su parte, negó haber cometido algún delito y cuestionó los testimonios presentados durante el proceso.

La demanda fue presentada por las hijas de Carlos Horacio Urán, quienes buscaron establecer responsabilidad civil y obtener una indemnización por los hechos relacionados con la muerte de su padre. Con la decisión del jurado, Plazas Vega quedó absuelto de la responsabilidad civil que se le reclamaba en este proceso en Estados Unidos.

El proceso en Miami tuvo como antecedente la investigación judicial en Colombia. Plazas Vega había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión por la desaparición de once personas, pero posteriormente la Corte Suprema de Justicia lo absolvió; tras permanecer detenido durante poco más de ocho años, se radicó en Florida, donde posteriormente fue posible presentar la demanda bajo la legislación estadounidense.