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Blu Radio  / Nación  / Carlos René Montoya Muñoz es elegido como nuevo presidente de Colpensiones

Carlos René Montoya Muñoz es elegido como nuevo presidente de Colpensiones

Montoya Muñoz cuenta con 25 años de experiencia en los sectores público y privado y formación en derecho, relaciones laborales y negociación colectiva.

Colpensiones Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Colpensiones Bucaramanga //Foto: Blu Radio
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La Junta Directiva de Colpensiones eligió a Carlos René Montoya Muñoz como nuevo presidente de la entidad, según informó este jueves 17 de septiembre el Ministerio del Trabajo.

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Montoya Muñoz es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. Además, tiene formación en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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El nuevo presidente de Colpensiones tiene 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Durante su trayectoria ha trabajado en entidades como la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, además de tener experiencia en la academia y el sector empresarial.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, Montoya Muñoz también cuenta con experiencia en relaciones laborales y negociación colectiva. Participó en la negociación y administración de ocho convenciones colectivas de trabajo y ejerció como inspector del Trabajo y Seguridad Social.

La sesión de la Junta Directiva estuvo presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, en representación del presidente de la República. También participaron Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen, representantes del jefe de Estado.

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“Esta nueva etapa debe permitirnos seguir fortaleciendo una entidad que escuche, responda con eficiencia y entienda que detrás de cada trámite hay una persona que espera un servicio oportuno y respetuoso de sus derechos", afirmó la ministra López.

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