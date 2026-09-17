Carlos René Montoya Muñoz es elegido como nuevo presidente de Colpensiones

La Junta Directiva de Colpensiones eligió a Carlos René Montoya Muñoz como nuevo presidente de la entidad, según informó este jueves 17 de septiembre el Ministerio del Trabajo.

Montoya Muñoz es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. Además, tiene formación en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El nuevo presidente de Colpensiones tiene 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Durante su trayectoria ha trabajado en entidades como la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, además de tener experiencia en la academia y el sector empresarial.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, Montoya Muñoz también cuenta con experiencia en relaciones laborales y negociación colectiva. Participó en la negociación y administración de ocho convenciones colectivas de trabajo y ejerció como inspector del Trabajo y Seguridad Social.



La sesión de la Junta Directiva estuvo presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, en representación del presidente de la República. También participaron Diana Margarita Ojeda Visbal y Nicolás Farfán Namen, representantes del jefe de Estado.

“Esta nueva etapa debe permitirnos seguir fortaleciendo una entidad que escuche, responda con eficiencia y entienda que detrás de cada trámite hay una persona que espera un servicio oportuno y respetuoso de sus derechos", afirmó la ministra López.