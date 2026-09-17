Ecopetrol confirmó a Carlos Suárez en la presidencia de su Junta Directiva

Ecopetrol confirmó este jueves, 17 de septiembre, los nombres que estarán al frente de su Junta Directiva. Durante la sesión realizada este jueves, fueron elegidos Carlos Augusto Suárez, estratega en la campaña del presidente Abelardo De La Espriella, como presidente y Claudia Margarita Lafaurie Taboada como vicepresidenta del máximo órgano directivo de la compañía de la iguana.

Además de definir su nueva dirección, la Junta aprobó la conformación de sus seis comités de apoyo: Auditoría y Riesgos; Negocios; Gobierno Corporativo y Sostenibilidad; Compensación, Nominación y Cultura; Transformación Territorial y HSE; y Tecnología e Innovación.

El Comité de Auditoría y Riesgos estará presidido por Ricardo Rodríguez Yee y contará también con José Camilo Manzur Jattin, Betzy Patricia Martínez Zapatero, Luis Felipe Henao Cardona y Carlos Augusto Suárez Rojas.

Por su parte, José Camilo Manzur Jattin presidirá el Comité de Negocios, integrado además por Ricardo Rodríguez Yee, Claudia Margarita Lafaurie Taboada, Jorge Alberto Jaller Jaramillo y César Eduardo Loza Arenas.



Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

El Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad estará encabezado por Luis Felipe Henao Cardona; el de Compensación, Nominación y Cultura, por Carlos Augusto Suárez Rojas; el de Transformación Territorial y HSE, por Betzy Patricia Martínez Zapatero; y el de Tecnología e Innovación, por Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

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De acuerdo con Ecopetrol, las personas designadas en los comités iniciaron sus funciones desde este 17 de septiembre. La compañía señaló que espera que su participación contribuya al fortalecimiento de la gestión, la estrategia y la creación de valor.

Finalmente, Ecopetrol agradeció a Luis Felipe Henao por su gestión como presidente de la Junta Directiva, destacando su liderazgo, dedicación y compromiso durante su periodo al frente del órgano directivo.