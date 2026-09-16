Ecopetrol anuncia investigaciones internacionales: casos de corrupción serán llevados a EEUU

Tras la realización de la asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol en la que quedó conformada la nueva junta directiva de la estatal petrolera, el presidente del órgano directivo, el doctor Luis Felipe Henao, dio a conocer las tres líneas fundamentales que guiarán el rumbo de la empresa.

Según explicó Henao, las prioridades inmediatas se concentran en ejecutar una auditoría forense con rigor técnico, evitar el desabastecimiento energético del país ante el fenómeno del Niño y retomar decisivamente la exploración de hidrocarburos.

Auditoría forense y judicialización de hallazgos de corrupción

El primer pilar anunciado por la junta directiva se enfoca en el esclarecimiento total de las irregularidades internas y el aseguramiento de evidencias para su posterior judicialización. El presidente de la junta enfatizó en Mañanas Blu, la necesidad de "apostarle lo que señalaba Felipe esta mañana y es tener una auditoría forense, decir la verdad con completa poder establecer punto de rigor técnico, qué pasó, cuánto costó y quiénes deben responder".

De igual forma, recalcó que "sin verdad pues no hay confianza y si confianza pues no puede volver la inversión". Actualmente, el comité de auditoría —liderado por el exvicecontralor Ricardo Rodríguez G.— ha identificado preliminarmente más de 32 casos emblemáticos. Entre las investigaciones figuran presuntos pagos por nombramientos, el contrato de Covington & Burling, negocios de gas y paneles solares, mantenimientos de plantas y el caso de Termomorichal.



Respecto a este último, Henao aclaró que no se tiene confirmado si el venezolano Alejandro Betancourt estuvo involucrado, pero garantizó que todas las pruebas se encuentran resguardadas bajo cadena de custodia. Asimismo, confirmó que la salida del presidente encargado, el ingeniero Juan Carlos Hurtado, se dio tras la revelación de unos audios por parte de la prensa.

Ecopetrol AFP

Al ser un emisor registrado ante la SEC y cotizar en la Bolsa de Nueva York, Ecopetrol contempla llevar estos hallazgos ante la justicia de Estados Unidos (SEC y Departamento de Justicia) por posibles violaciones a la ley de valores e irregularidades contables. Henao recordó la magnitud financiera en juego al señalar que "Ecopetrol es una empresa que ejecuta 80 millones de pesos por minuto".

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Plan de contingencia frente al fenómeno del Niño

El segundo frente prioritario busca evitar que el país sufra un apagón ante un fenómeno del Niño de alta intensidad, que podría reducir los embalses a niveles cercanos al 13%. Frente a este escenario, Henao resaltó la relevancia operativa de la compañía al afirmar que "Ecopetrol es la única empresa que puede mover al mismo tiempo las tres palancas que sostiene la generación, que es todo el tema del diésel, el gas y su propia energía".

Para responder a esta contingencia, la petrolera trabaja en asegurar más de 34.000 barriles diarios de diésel y combustóleo, además de aportar gas para encender más de 1.240 MW de energía térmica. Igualmente, se impulsan proyectos logísticos y de importación de gas en Buenaventura y Puerto Bahía.

Reactivación de la exploración y soberanía energética

Por último, la junta directiva determinó retomar la senda inversionista y la exploración de gas y petróleo propio para reducir la dependencia de moléculas importadas. Henao cuestionó la falta de exploración previa advirtiendo que "una petrolera que no explora, que fue lo que pasó los 4 años pasados, pues se va liquidando en cara maralenta".

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Para recuperar este eje, la empresa coordinará con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la oferta de nuevas áreas y reactivará proyectos no convencionales. Finalmente, se espera el nombramiento expedito del nuevo presidente definitivo para ejecutar estos lineamientos.

Escuche aquí la entrevista: