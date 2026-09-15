Ecopetrol aprobó su nueva Junta Directiva: así quedó conformada la mesa

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol aprobó la integración de su nueva Junta Directiva, la cual estará compuesta por nueve miembros que permanecerán en sus cargos hasta el año 2029.

Así lo confirmó la compañía estatal de energía tras la reunión decisiva celebrada este 15 de septiembre, encuentro en el que también se abordaron ajustes a los estatutos corporativos de la empresa.

La jornada estuvo marcada por la transición directiva luego de la salida de Ricardo Roa y la posterior renuncia de Juan Carlos Hurtado a la presidencia encargada, tras la revelación de audios sobre presuntos hechos de corrupción. Actualmente, el vicepresidente financiero Camilo Barco Muñoz ejerce la presidencia temporal.

Integrantes de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol

De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea de Accionistas, la mesa directiva renueva a seis de sus nueve integrantes.



Los seis nuevos miembros elegidos para conformar el máximo órgano directivo son:



Carlos Augusto Suárez Rojas.

Jorge Alberto Jaller Jaramillo.

José Camilo Manzur Jattin.

Ludmila del Carmen Vergara Rosales.

Betzy Patricia Martínez Zapateiro.

Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

Por su parte, tres administradores continúan en sus puestos dentro de la corporación:



Luis Felipe Henao: quien se mantiene en la presidencia de la junta directiva.

Ricardo Rodríguez Yee: representante de los departamentos productores.

César Loza: expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO) y representante de los trabajadores.

Con la conformación de la nueva mesa directiva, el organismo deberá fijar la fecha y el procedimiento para votar y designar al nuevo presidente definitivo de la petrolera.

Frente a esta decisión, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, señaló que en una reunión con el presidente De La Espriella, se evaluó el nombre de Joaquín Gutiérrez para asumir la dirección ejecutiva de la compañía.

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