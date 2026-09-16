Multa a empresas de productos para cabello de Epa Colombia por no respetar derechos de consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio multó con más de 140 millones de pesos a la empresa de productos para el cabello de la influencer Epa Colombia, Productos EPA Colombia S.A.S., por vulnerar los derechos de los consumidores.

Los análisis se centraron en los productos acondicionador Kolors (Post Cuidado) y Keratina (verde) 300 ml.

La entidad revisó la página web de la compañía y encontró, por ejemplo, que no existía información completa para los consumidores sobre cómo ejercer el derecho de retracto, en qué página web puede presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o cómo se puede ejercer el derecho de retracto.

Epa Colombia. Foto: Noticias Caracol

Además, la entidad resaltó que en algunos productos se indica a los consumidores que la compañía no se hace responsable cuando el consumidor los adquiere a través de terceros, lo que en la práctica estaría limitando el derecho a la garantía.



"La SIC recuerda a los proveedores que las ventas por internet deben garantizar a los consumidores información clara, completa y oportuna, así como el respeto de los derechos reconocidos por el Estatuto del Consumidor", señaló la entidad.

Productos EPA Colombia S.A.S. tiene la posibilidad de apelar la decisión.