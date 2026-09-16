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Blu Radio  / Economía  / Multa a empresas de productos para cabello de Epa Colombia por no respetar derechos de consumidores

Multa a empresas de productos para cabello de Epa Colombia por no respetar derechos de consumidores

La compañía tendrá que pagar más de 140 millones de pesos a la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es la razón.

Epa Colombia.jpg
Epa Colombia
Foto: Instagram @epa_colombia
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Superintendencia de Industria y Comercio multó con más de 140 millones de pesos a la empresa de productos para el cabello de la influencer Epa Colombia, Productos EPA Colombia S.A.S., por vulnerar los derechos de los consumidores.

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Los análisis se centraron en los productos acondicionador Kolors (Post Cuidado) y Keratina (verde) 300 ml.

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La entidad revisó la página web de la compañía y encontró, por ejemplo, que no existía información completa para los consumidores sobre cómo ejercer el derecho de retracto, en qué página web puede presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o cómo se puede ejercer el derecho de retracto.

Epa Colombia
Epa Colombia.
Foto: Noticias Caracol

Además, la entidad resaltó que en algunos productos se indica a los consumidores que la compañía no se hace responsable cuando el consumidor los adquiere a través de terceros, lo que en la práctica estaría limitando el derecho a la garantía.

"La SIC recuerda a los proveedores que las ventas por internet deben garantizar a los consumidores información clara, completa y oportuna, así como el respeto de los derechos reconocidos por el Estatuto del Consumidor", señaló la entidad.

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Productos EPA Colombia S.A.S. tiene la posibilidad de apelar la decisión.

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