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Blu Radio  / Nación  / Juan Carlos Hurtado renuncia a la presidencia de Ecopetrol y Camilo Barco asumirá temporalmente

Juan Carlos Hurtado renuncia a la presidencia de Ecopetrol y Camilo Barco asumirá temporalmente

La salida se conoce un día antes de la Asamblea General de Accionistas, en la que se definirá la nueva Junta Directiva y se discutirán cambios a los estatutos de la petrolera.

Juan Carlos Hurtado Parra, el nuevo presidente (e) de Ecopetrol
Juan Carlos Hurtado Parra, el nuevo presidente (e) de Ecopetrol.
Foto: Ecopetrol y suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026
Editado por: Felipe García

Juan Carlos Hurtado presentó su renuncia a la presidencia de Ecopetrol. Tras su salida, Camilo Barco asumirá temporalmente la conducción de la compañía, mientras se define el rumbo de la principal petrolera del país.

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La decisión se conoce en la antesala de la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, programada para este martes, en la que se votarán modificaciones a los estatutos y la nueva composición de la Junta Directiva.

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La plancha presentada por el Ministerio de Hacienda incluye a Luis Felipe Henao, César Loza y Ricardo Rodríguez Yee. Henao tendría, además, el respaldo para continuar como presidente de la Junta.

Entre los cambios estatutarios propuestos está la modificación del artículo 20 para eliminar la obligación de mantener tres integrantes de la Junta anterior después de cada elección, además de ajustes relacionados con la representación de los trabajadores.

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