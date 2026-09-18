“No quiero perder mi pie”: madre cuidadora ruega por ayuda al presidente De La Espriella

Noralba Blanco Ascanio hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para pedirle ayuda con la cirugía que necesita en uno de sus pies. Según relató, los médicos le han indicado que podría tratarse de un caso de pie diabético y que existe el riesgo de que pierda parte de la extremidad si no recibe el procedimiento que requiere.

La mujer explicó que acudió a un médico en Bucaramanga para buscar una alternativa y conocer si había alguna posibilidad de evitar la amputación. De acuerdo con su relato, el especialista le indicó que podía someterse a una cirugía para intentar salvarle el pie.

“Le pido al presidente, de todo corazón, que me ayudara para mi cirugía del pie, que eso es lo que yo más necesito, de no perder mi pie”, manifestó Noralba al referirse a lo que le diría al mandatario si tuviera la oportunidad de hablar con él.

Su preocupación también está relacionada con la situación de su hijo Julián, quien permanece en silla de ruedas desde hace 12 años después de sufrir un accidente en motocicleta que le provocó un trauma craneoencefálico severo, según contó.



¿Por qué Noralba necesita una cirugía para su pie?

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Noralba contó que tuvo un problema en el pie que posteriormente se complicó. Los médicos que la atendieron le hablaron de un pie diabético y, según su relato, le plantearon la posibilidad de amputarle parte de la extremidad.

Ella decidió buscar otra opinión médica y consiguió trasladarse a Bucaramanga para consultar a un especialista. Allí, aseguró, recibió una alternativa diferente.

“El doctor de Bucaramanga me dijo que sí tenía posibilidad de una cirugía para salvarme el pie”, relató.

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Por eso, su solicitud está dirigida a conseguir los recursos necesarios para acceder al procedimiento. La mujer también pidió apoyo a las personas que puedan ayudarla con medicamentos o recursos económicos.

Noralba explicó que padece diabetes y que actualmente compra por cuenta propia los medicamentos que necesita porque, según afirmó, no los ha recibido a través de la entidad a la que hizo referencia durante su relato.

¿Quién es Julián y por qué Noralba pide ayuda para cuidarlo?

Además de su tratamiento, Noralba tiene a su cargo el cuidado de su hijo Julián. Según contó, él sufrió un accidente en motocicleta cuando tenía cerca de cumplir 12 años y el golpe en la cabeza le produjo un trauma craneoencefálico severo.

Desde entonces, ella se ha encargado de acompañarlo en sus terapias y de las actividades que necesita para su vida diaria. Explicó que Julián requiere ayuda para bañarse, ir al baño, comer y movilizarse, debido a que no puede hacerlo por sí mismo.

“Yo soy la que ha luchado con él, llevándolo a terapias y viendo de él, porque yo no tengo quién me lo ayude a ver”, señaló.

Noralba también contó que compra elementos de aseo para su hijo, entre ellos pañitos húmedos y otros productos de uso cotidiano. Cuando recibe ayuda económica de otras personas, explicó, destina parte de esos recursos a cubrir las necesidades de Julián.

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Para ella, poder acceder a la cirugía del pie también significa recuperar la posibilidad de continuar con el cuidado de su hijo.

“Yo necesito mi pie también para yo ver de él, porque él depende de mí”, expresó en su mensaje dirigido al presidente.

La mujer cerró su petición solicitando apoyo para poder realizarse el procedimiento y evitar perder el pie: “Le pido de todo corazón que usted me ayude en eso para yo salvar mi pie, porque tengo un niño que me necesita”.