Minagricultura será el ministro de Ambiente ad hoc para asuntos del páramo de Santurbán

El Gobierno nacional designó a Indalecio Dangond Baquero, actual ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc para adelantar las actuaciones relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín y de la reserva de recursos naturales renovables temporal ubicada en el costado occidental del macizo de Santurbán.

La designación quedó establecida mediante el decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026 y comprende las actuaciones correspondientes a los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.

Dangond asumirá estas funciones luego de que el Consejo de Ministros aceptara el impedimento manifestado por el ministro de Ambiente, Fabio Alberto Arjona Hincapié, para intervenir en los asuntos relacionados con Santurbán. La decisión se produjo tras una recusación presentada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.

La organización cuestionó la participación de Arjona en este proceso debido a declaraciones que había realizado antes de asumir como ministro, relacionadas con la posibilidad de desarrollar proyectos mineros en la zona. El impedimento fue aceptado por el Consejo de Ministros en una sesión realizada el 10 de septiembre y comunicado posteriormente por la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente.



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Con la designación de Dangond, será ahora el jefe de la cartera de Agricultura quien, en calidad de ministro ad hoc de Ambiente, deberá intervenir en los asuntos específicos de los que Arjona quedó apartado. La medida no implica una nueva delimitación inmediata del páramo, sino que permite que el Gobierno continúe con las actuaciones administrativas correspondientes bajo una autoridad diferente.

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La decisión ocurre en medio de una controversia que también involucra a las comunidades mineras de Soto Norte y a las organizaciones defensoras del ecosistema. Mientras los ambientalistas han cuestionado decisiones recientes del Gobierno frente a la protección de Santurbán, los representantes de los mineros han pedido que se retomen los espacios de concertación con las comunidades.

Ivonne González, representante de los mineros de Soto Norte, aseguró que las comunidades esperan que el proceso avance sin utilizar el páramo como escenario de confrontación política.

“No podemos permitir que el Páramo de Santurbán siga siendo utilizado como bandera política, para perseguir, estigmatizar y señalar a más de 25.000 familias que dependemos de nuestra vocación minera de más de 450 años”, señaló González.

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La representante agregó que esperan que el Gobierno retome las mesas de concertación para avanzar en la delimitación del páramo en los 14 municipios que aún hacen parte del proceso, respetando, según indicó, los acuerdos alcanzados con Vetas y California, municipios en los que las comunidades ya concertaron la delimitación.

El proceso de delimitación de Santurbán tiene como antecedente la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó garantizar la participación efectiva de las comunidades en la definición de los límites del complejo de páramos.