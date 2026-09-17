Ministro Fabio Arjona impedido para decidir sobre Santurbán por conflicto de interés

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se declaró impedido para tomar decisiones relacionadas con Santurbán, en medio de los cuestionamientos por un posible conflicto de interés.

La determinación se conoce después de que organizaciones defensoras del agua y del páramo formularan señalamientos sobre la participación del jefe de la cartera ambiental en decisiones relacionadas con la protección de esta zona de Santander.

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán considera que el impedimento respalda los cuestionamientos que había planteado y anunció que continuará haciendo seguimiento a las actuaciones que se adopten frente al páramo.

#Atención El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se declaró impedido para decidir sobre Santurbán. La decisión se conoce tras los cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés en las actuaciones relacionadas con el páramo #MañanasBlu pic.twitter.com/Rs34Kiq6Mu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 17, 2026

“Seguiremos vigilantes para que quien asuma estas decisiones proteja el agua de más de 2 millones de personas y no los intereses mineros. Esto nos da la razón, efectivamente el ministro de ambiente Fabio Arjona tiene conflicto de interés en Santurbán y las decisiones que tomó las hizo violando el principio de imparcialidad", señaló Mayerlin López, del Comité para la Defensa de Santurbán.



"Fabio Arjona no va a poder tomar decisiones sobre la delimitación, sobre las áreas de reserva y nosotros esperamos que la persona que nombren como ministro ad-hoc para Santurbán privilegie el interés general de proteger el agua sobre los intereses mineros que ponen en riesgo este ecosistema esencial para la vida en Santander. Por eso nosotros estaremos vigilantes y estamos convocando a toda la ciudadanía a que esté próximo miércoles 23 de septiembre a las 6 de la tarde en la calle 33 número 23 37 en Bucaramanga nos encontremos en asamblea general para establecer la hoja de ruta de movilización de acciones jurídicas con las que vamos a defender Santurbán", afirmó López.

🚨 ¡ATENCIÓN! El ministro Fabio Arjona se declaró impedido para decidir sobre Santurbán. ¡Teníamos razón! Nuestras denuncias estaban plenamente justificadas. Tiene un conflicto de interés que le impide actuar con imparcialidad frente a Santurbán.



Seguiremos vigilantes para que… pic.twitter.com/DKOLA57muM — Comité Santurbán (@ComiteSanturban) September 17, 2026

La controversia se mantiene luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la Resolución 0994 de 2026, que había declarado una reserva de recursos naturales renovables de cerca de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, Santander.

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Además, un juzgado de Bucaramanga suspendió provisionalmente la delimitación progresiva de Santurbán y ordenó atender aspectos relacionados con participación ciudadana, acceso a la información y debido proceso.

El impedimento de Arjona abre ahora el camino para que se determine quién asumirá las decisiones correspondientes sobre los asuntos de Santurbán en los que el ministro no podrá intervenir.