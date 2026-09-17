Cosecha cafetera moverá cerca de $1 billón en Santander; hay cultivos en 77 municipios

La cosecha cafetera de 2026 dejará cerca de $1 billón en la economía de Santander, de acuerdo con las proyecciones del Comité Departamental de Cafeteros. El departamento espera recolectar alrededor de 450.000 cargas de café, en una actividad que genera ingresos para miles de familias y dinamiza el comercio en los municipios productores.

Santander tiene presencia cafetera en prácticamente todo su territorio. El cultivo está presente en 78 de los 87 municipios y llega a todas las provincias del departamento. Entre los municipios con mayor producción se encuentran Socorro, San Gil, Páramo, Confines y Valle de San José, según la Federación Nacional de Cafeteros.

La actividad involucra a 34.460 familias caficultoras, que tienen sus cultivos distribuidos en cerca de 39.800 fincas y unas 56.100 hectáreas. Para sacar adelante la recolección de este año se necesitarán aproximadamente 30.000 recolectores, de los cuales unos 10.000 llegarán desde otros departamentos.

Precisamente, el movimiento de trabajadores que genera la temporada hace necesario reforzar el acompañamiento en las zonas cafeteras. Este jueves 17 de septiembre las autoridades y el gremio presentarán el Plan Cosecha Segura 2026, una estrategia que busca acompañar la temporada no solo en materia de seguridad.



El plan contempla medidas para proteger el café y el dinero en efectivo que circula durante los pagos a los recolectores, además de acciones relacionadas con salud, movilidad y registro de los trabajadores que llegan a los municipios productores.

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La estrategia reúne a la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Pinchote, la Federación Nacional de Cafeteros y la Policía Nacional, que preparan el despliegue para una de las temporadas de mayor movimiento económico en las zonas cafeteras del departamento.