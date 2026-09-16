Refuerzan labores para controlar incendio en zona del páramo de Santurbán

Por quinto día consecutivo continúan las labores para controlar un incendio forestal que afecta una zona de Santurbán, en jurisdicción del municipio de Tona, Santander.

A la zona llegó la Brigada Forestal de la Defensa Civil Colombiana, Junta Piedecuesta, cuyos voluntarios se sumaron al operativo que se desarrolla desde la vereda Tembladal para contener el avance de las llamas.

Las labores se adelantan de manera articulada con habitantes de la zona, los Bomberos de Vetas, la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos de Tona, quienes trabajan en diferentes puntos para evitar que el fuego continúe propagándose.

Los organismos de socorro permanecen en territorio realizando acciones de control y atención de la emergencia, mientras se mantiene la preocupación por las afectaciones que el incendio pueda generar sobre la vegetación y los ecosistemas de esta zona de Santurbán.



La Defensa Civil señaló que el despliegue busca sumar capacidades para contener el incendio y contribuir a la protección de las comunidades y del entorno natural.