Los planes de Fabio Arjona, el ministro de Ambiente de Abelardo De La Espriella

El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, anunció un ambicioso plan de sustitución de deuda internacional por naturaleza para financiar la protección ambiental ante el déficit fiscal del país. En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu 10:30, el funcionario precisó que buscará contrarrestar el recorte presupuestal de su cartera mediante mecanismos financieros creativos y cooperación internacional. Arjona aseguró que la biodiversidad será un factor clave para disminuir el hueco fiscal y potenciar la bioeconomía hasta un 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Cómo funcionará el canje de deuda por naturaleza en Colombia?

Ante la reducción de recursos por la crisis económica, Arjona planea implementar una estrategia inspirada en modelos internacionales como los de Ecuador, que ejecutó canjes en Galápagos y la Amazonía. El nuevo ministro busca canalizar capitales hacia fondos ambientales existentes que se encuentran paralizados. "Tenemos ahí detenido un fondo para áreas protegidas constituido con recursos del Fondo Verde del Clima con 200 millones de dólares que hay que poner a funcionar", afirmó el jefe de la cartera. Asimismo, señaló que existen más de 500 millones de dólares retenidos por concepto de compensaciones ambientales que deben ser ejecutados de forma efectiva en los territorios.

¿Qué pasará con el Acuerdo de Escazú en el nuevo gobierno?

"El Acuerdo de Escazú está aprobado, está firmado, y eso no tiene discusión. Sería una tontería revertir un tema que ya tenemos en nuestra legislación".

Con esta declaración, el ministro designado sepultó las peticiones de sectores de la oposición que exigen la salida de Colombia del tratado internacional. Arjona explicó que la normativa interna colombiana ya contemplaba previamente las garantías del acuerdo, por lo que se enfocará en sincronizar las medidas institucionales en lugar de retroceder en los compromisos adquiridos.

¿Cuál es la estrategia de bioeconomía para las comunidades?

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El funcionario, exdirector de Conservación Internacional, defenderá un modelo donde la conservación y el desarrollo económico avancen de forma conjunta. Como ejemplo de su gestión, destacó el éxito del primer proyecto de carbono azul del planeta en la Bahía de Cispatá, Córdoba, apoyado por la empresa Apple, el cual beneficia a más de 700 familias mediante la venta de certificados de reducción de emisiones. Entre sus metas sectoriales, Arjona planea robustecer el programa "Un Millón de Corales por Colombia" para capacitar, junto al SENA, a miles de pescadores del Caribe como "jardineros de coral", consolidando una economía azul sostenible.

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