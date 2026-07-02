Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente del gobierno de De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a Fabio Arjona Hincapié como el próximo Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Según un comunicado, la gestión del nuevo funcionario priorizará las soluciones basadas en la naturaleza y pondrá a las comunidades locales en el eje central de las políticas públicas de protección ambiental.

Arjona Hincapié asume este cargo con el objetivo de liderar la agenda ambiental del nuevo ejecutivo, según el gobierno entrante, que "estará centrada en la búsqueda de un desarrollo económico equilibrado con la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos hídricos y el bienestar animal".

"Con su liderazgo iniciaremos una nueva etapa para proteger nuestros ecosistemas, fortalecer el bienestar animal, conservar el agua, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y demostrar que el desarrollo y la protección ambiental pueden avanzar juntos", indicó Abelardo De La Espriella en su cuenta de X.

El nuevo ministro cuenta con una trayectoria de dos décadas en el sector, destacándose por su labor como director de Conservation International Colombia. Su perfil técnico se complementa con su experiencia previa como viceministro de Medio Ambiente y su desempeño como consultor del Banco Mundial.



"Nunca más la pobreza como excusa para destruir el medio ambiente. Nunca más la indiferencia frente a nuestros animales. Nunca más el abandono de la riqueza natural que Dios le entregó a Colombia", añadió el presidente electo.

Este nombramiento marca el inicio de la conformación formal del equipo de gobierno de De La Espriella, quien ha enfatizado que su administración buscará transformar los modelos tradicionales de gestión pública en temas de biodiversidad y recursos naturales. El sector ambiental aguarda con expectativa los primeros lineamientos del nuevo ministro, quien deberá enfrentar los desafíos climáticos y de protección de ecosistemas estratégicos que enfrenta Colombia en el escenario actual.