“Se llevaron hasta los muebles”: Efraín Cepeda sobre panorama encontrado por Minagricultura

Luego de una reunión de la bancada del Partido Conservador con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda, aseguró que el jefe de la cartera encontró varias entidades del sector en una situación crítica al asumir el cargo.

“Él encontró 18.000 órdenes de prestación de servicios que no hacen nada. Pues, le íbamos a preguntar que si se llevaron hasta los muebles, y sí se llevaron hasta los muebles. Realmente, pues, él quedó muy preocupado por la situación de las diferentes entidades del sector. La mayoría saqueadas”, señaló Cepeda.

Durante el encuentro, los congresistas también expusieron al ministro las principales necesidades de sus regiones. En Santander se habló de la recuperación del sector tabacalero, mientras que representantes de Tolima y Norte de Santander plantearon las dificultades y prioridades de sus principales productos agrícolas.

“Cada región, digamos, hizo su planteamiento, el ministro tomó atenta nota porque se trata de marchar unidos en esta patria milagro, que ayudamos, pues, también a elegir dentro del Partido Conservador, y que podamos, entonces, llevar la bandera de la recuperación del sector agropecuario nacional”, añadió.



Cepeda explicó que la bancada conoció además varias de las propuestas que prepara el Ministerio de Agricultura, como ampliar los plazos de los créditos para el campo hasta 10 o 15 años, crear escuelas de capacitación rural, sumar 1,5 millones de hectáreas para cultivos y avanzar hacia un modelo de ganadería más intensiva.

“Nos hemos puesto a la orden para revisar las iniciativas legislativas y aportar un grano de arena a esta recuperación del campo colombiano, de manera que estamos esperando ese milagro del campo y hoy la bancada sale muy satisfecha con los anuncios hechos por el ministro Indalecio Dangond”, agregó.

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Cepeda señaló que esta fue la primera de una serie de reuniones que adelantará la bancada conservadora con integrantes del Gobierno. La agenda continuará con encuentros con las ministras de Educación, Viviane Morales, y de Salud, Ana María Vesga.