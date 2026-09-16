Media Maratón de Bucaramanga cambia su recorrido para reducir afectaciones en la movilidad

La Media Maratón de Bucaramanga FCV tendrá este año un nuevo recorrido con el propósito de reducir las afectaciones que la competencia genera en la movilidad de la ciudad. La carrera se realizará el próximo domingo 18 de octubre y espera reunir a más de 50.000 participantes.

El nuevo trazado fue definido por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) en conjunto con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y las autoridades locales. Entre las vías que harán parte de las rutas están el puente de Girón, la carrera 17, la calle 61 y la vía circunvalar cercana a las Unidades Tecnológicas de Santander.

Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV, explicó que la modificación busca facilitar el tránsito durante la jornada sin afectar el desarrollo de la competencia.

“Esta vez hay una modificación del recorrido a la luz de que queremos generar menos complicaciones en el tráfico de la ciudad. Entonces hicimos algunas modificaciones, pero que no alteran para nada la actividad deportiva”.



Una de las condiciones que se tuvieron en cuenta fue mantener el acceso hacia corredores estratégicos y zonas asistenciales, entre ellas el Hospital Universitario de Santander y la Clínica Comuneros.

La edición número 23 también tendrá cambios en las distancias y categorías. La prueba recreativa pasará de 5K a 6K y la competencia de 21K contará con una categoría de veteranos para mayores de 40 años. Además, la bolsa de premios superará los $100 millones, con reconocimientos para las diferentes categorías y para quienes establezcan nuevas marcas.

Publicidad

Castillo destacó que el propósito de la carrera va más allá de la competencia y busca promover la actividad física entre personas de diferentes edades.

“Esta carrera queremos que sea muy familiar. Que la familia salga con los papás, con los abuelos, con los nietos, con los hijos, con los perros y hagan un recorrido por la ciudad muy agradable, que la corran, la caminen, pero lo importante es que salgan a hacer ejercicio”.

La competencia contará además con participación internacional. Corredores de Ecuador, Brasil, Perú, República Dominicana, Italia, Bélgica y Kenia estarán en las diferentes distancias. Entre los atletas élite confirmados están los kenianos Joseph Kiptum, Titus Mbishei, Lilian Jelagat y Samuel Komon, además de los ecuatorianos Carmen Toaquiz, bicampeona de los 21K de Medellín, Mary Granja y Diego Arévalo.

Publicidad

Como parte del componente social de la Media Maratón se mantendrán la carrera de trasplantados y la participación de pacientes del programa de falla cardíaca de la FCV, quienes se han preparado con sus equipos de salud para participar en la competencia.

Las inscripciones estarán abiertas hasta la primera semana de octubre. La distancia recreativa de 6K es gratuita, mientras que quienes quieran adquirir el kit oficial deberán pagar $140.000 para esta distancia. Para las pruebas de 10.5K y 21K, el valor es de $195.000.

La inscripción se puede realizar a través de la página oficial de la Media Maratón de Bucaramanga FCV.