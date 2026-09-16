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Ejército incauta 250 galones de combustible y dos motores en zona rural de Simacota

La Quinta Brigada del Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones para afectar las economías ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad en su área de operaciones.

FOTO INCAUTACIÓN GASOLINA EJÉRCITO.jpg
FOTO: Incautación gasolina en Santander- Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, realizaron la incautación de 250 galones de combustible y dos motores fuera de borda en zona rural de Simacota, Santander.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Pulpapel, en el marco de las operaciones militares que adelantan las autoridades para proteger a la población civil y combatir actividades ilícitas en la región.

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De acuerdo con el Ejército, los elementos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar los procedimientos correspondientes.

La institución señaló que esta incautación representa una afectación a recursos que podrían ser utilizados por estructuras dedicadas a actividades ilícitas en la región del Magdalena Medio, como el narcotráfico.

La Quinta Brigada del Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones coordinadas con otras instituciones para afectar las economías ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad en su área de operaciones.

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