Ejército incauta 250 galones de combustible y dos motores en zona rural de Simacota

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, realizaron la incautación de 250 galones de combustible y dos motores fuera de borda en zona rural de Simacota, Santander.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Pulpapel, en el marco de las operaciones militares que adelantan las autoridades para proteger a la población civil y combatir actividades ilícitas en la región.

De acuerdo con el Ejército, los elementos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar los procedimientos correspondientes.

Operativo del Ejército y la Policía en Simacota, Santander, permitió la incautación de 250 galones de combustible y dos motores fuera de borda. Los elementos fueron asegurados y quedaron a disposición de la autoridad competente #VocesySonidos pic.twitter.com/6oF2i1N66e — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 15, 2026

La institución señaló que esta incautación representa una afectación a recursos que podrían ser utilizados por estructuras dedicadas a actividades ilícitas en la región del Magdalena Medio, como el narcotráfico.



La Quinta Brigada del Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones coordinadas con otras instituciones para afectar las economías ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad en su área de operaciones.

#ContraElNarcotráfico ll En una operación coordinada con la Dirección de Antinarcóticos de nuestra @PoliciaColombia, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.5 «General Hermógenes Maza» de la #Brigada30 ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de… pic.twitter.com/E5YfDhOEDd — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) September 15, 2026