Murió reconocida periodista tras caer helicóptero en el que viajaba para cubrir una noticia

Una cobertura periodística terminó en tragedia después de que el helicóptero en el que viajaba una reconocida reportera se precipitara mientras se dirigía a cubrir una noticia. La comunicadora hacía parte de una tripulación que se desplazó para registrar desde el aire un accidente de tránsito.

La víctima fue identificada como Eliana Moreno, reconocida periodista, fotógrafa y reportera de noticias aéreas en Los Ángeles, Estados Unidos. El siniestro ocurrió durante la noche del 15 de septiembre, cuando la comunicadora se movilizaba junto al piloto George Marciniw para realizar la cobertura.

Antes de la tragedia, varios equipos de televisión se encontraban sobrevolando la zona debido a la colisión entre una camioneta de lujo y un autobús de pasajeros de Metro.

Sin embargo, alrededor de las 7:00 de la noche, el helicóptero en el que viajaban Moreno y Marciniw cayó en el bloque 9100 de North Mason Avenue, en Chatsworth. La aeronave terminó entre dos establecimientos comerciales, donde provocó un incendio y causó daños a varios vehículos y contenedores.



Este es el video del momento exacto

The engine just died - this was their feed… that’s the voice of Eliana Moreno 🥲. pic.twitter.com/90fVZR9TFY — Tony Cordasco (@TonyDasco) September 16, 2026

La situación generó preocupación dentro de la estación de noticias a la que pertenecía el helicóptero, pues inicialmente no había sido posible establecer comunicación con la tripulación. En las primeras horas posteriores al accidente tampoco se había divulgado públicamente la identidad de una tercera víctima mortal.

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La confirmación de que la aeronave pertenecía a la estación se produjo durante una transmisión en vivo. La veterana presentadora Colleen Williams fue quien comunicó la noticia mientras se desarrollaba la cobertura del siniestro.

"Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación", afirmó Williams durante la emisión.

ELIANA MORENO AND GEORGE MARCINIW



She was thirty eight, engaged last October, and called flying the best job in the world. Her Instagram name was Eli in the Heli. He was her pilot, and the two of them had worked that helicopter together for years.



They were covering a bus crash… pic.twitter.com/MxHk6B10cb — Brian Bullock | Everyone Knows (@EveryoneKnws1) September 16, 2026

¿Quién era Eliana Moreno?

Eliana Moreno tenía una trayectoria de varios años en medios de comunicación del sur de California. Su trabajo se caracterizó especialmente por la reportería aérea, desde donde cubrió diferentes emergencias, accidentes y acontecimientos de interés para las audiencias.

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La periodista había trabajado para reconocidas cadenas y estaciones de televisión, entre ellas NBC Los Ángeles, Telemundo, CBS y KCAL. Su experiencia como reportera y fotógrafa la llevó a especializarse en coberturas desde helicópteros, una labor que desarrollaba de manera habitual.

Moreno también era egresada de la Universidad de Chapman, donde adelantó su formación antes de consolidar su carrera profesional en televisión.

Por su parte, la estación identificó al piloto como George Marciniw, un aviador del sur de California y exalumno de Burbank High School. Según información de la emisora, Moreno y Marciniw trabajaban juntos desde 2023.

La muerte de la periodista causó conmoción entre sus colegas y seguidores, especialmente porque el accidente ocurrió mientras cumplía con su labor de informar. Las imágenes y reportes posteriores al siniestro evidenciaron la magnitud de la emergencia generada tras la caída de la aeronave.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron el accidente y determinar qué ocurrió con la aeronave antes de precipitarse. Mientras tanto, el mundo de la televisión local lamenta la muerte de una profesional que durante años estuvo detrás de importantes coberturas realizadas desde el aire.