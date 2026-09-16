Investigan qué provocó incendio al interior de un colegio privado en el sur de Cali

En la noche de este martes, los bomberos de Cali atendieron un incendio registrado al interior del Liceo Althair, ubicado al sur de la ciudad, en el kilómetro 3 de la vía hacia el corregimiento de La Buitrera.

La emergencia se registró en una de las áreas comunes de la institución, y la intensidad del fuego generaba temor entre la comunidad, por la posibilidad de que se extendiera hasta otros edificios del plantel, o incluso poner en riesgo a viviendas aledañas.

Aproximadamente cuatro hora les tomó a los bomberos controlar la situación, logrando atender a un hombre que resultó afectado, quien sería, al parecer, el encargado de la vigilancia del colegio.

"Se controla para evitar la propagación a la parte de la biblioteca, oficinas y los demás puntos donde está ubicado el colegio. La atención fue por dos máquinas extintoras, un carro tanque y una brigada forestal. Al momento la situación estaba totalmente controlada. Se atendió a una persona que sufrió una quemadura, pero fue muy leve, por personal paramédico de nuestra institución.", aseguró el bombero Mauricio Andrade, jefe de turno de la estación de Bomberos de Siloé.



Por el momento, la institución educativa no ha emitido un pronunciamiento respecto al incendio, por lo que no se conoce oficialmente el nivel de afectación, ni las causas de la emergencia.