Organismos de socorro de Cali recuerdan qué hacer en caso de movimientos sísmicos

Los cuatro temblores registrados en la tarde de este lunes en el departamento del Chocó, que también se sintieron en el Valle del Cauca, han encendido nuevamente las alarmas de los caleños ante posibles emergencias que pueda desatar este fenómeno denominado como enjambre sísmico.

La mayor preocupación se debe a que más de 1.120 edificaciones de la ciudad está señalizadas como inseguras con sticker rojo, y otras 900 tiene uso restringido y están marcadas con sticker amarillo.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que según el servicio Geológico Colombiano estos temblores podrían seguirse registrando durante varias semanas, incluso meses, las autoridades hicieron varias recomendaciones en las que prima mantener la calma.

Además, la comunidad debe estar completamente alejada de las edificaciones afectadas, y estar preparada siempre para hacer evacuaciones.



"Se deben tomar en cuenta todas las recomendaciones, incluyendo las evaluaciones de los técnicos durante las visitas de inspección, especialmente si su sticker es amarillo o rojo. Además de esto, debemos tener identificadas las rutas de evacuación, debemos también mantener listo un maletín de botiquín, elementos personales, agua, comida no perecedera, radio y pito. En las zonas donde hay edificios en riesgo, estamos haciendo barridos con ingenieros civiles y estructurales", señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

La principal recomendación

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Estar atentos a las alarmas, y evacuar. No se debe subestimar el temblor nunca, pues puede terminar en una tragedia.

"Una vez presentado el movimiento sísmico, lo primero es tomar una posición segura, y una vez pasó ese primer movimiento fuerte, en ese momento hay que evacuar. No debemos subestimar el riesgo o subestimar la intensidad o la escala del movimiento. Debemos evacuar como medida de prevención, indicó el teniente John Rodas, jefe de Emergencias de los Bomberos de Cali.

"Solamente debemos esperar que ocurra el movimiento y debemos salir. Pero si al momento de salir yo veo que la estructura, mi casa, mi edificio, quedó con daños estructurales, ya en ese momento no puedo volver a ingresar a la edificación porque puede venir las réplicas, que lo que no ocasionó ese primer daño lo puede acabar de ocasionar las réplicas", dijo.

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Actualmente, zonas que son consideradas en riesgo, como los barrios Cuarto de Legua y Los Cámbulos permanecen cerradas para evitar que más personas se pongan en peligro. El llamado que se hace a la comunidad es a respetar estos cierres, pues lo que se busca es salvaguardar la vida.