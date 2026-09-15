Obra de Malecón de Quibdó ya está garantizada, anuncia Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional confirmó que en los próximos días iniciará las obras del Malecón de Quibdó, en el departamento del Chocó. Así lo confirmó el ministro de comercio Mauricio Gómez.

“Hoy tenemos el compromiso de Constructora Capital, es la empresa que va a construir nuestro malecón y se compromete a que esté listo en unos meses”, anunció Gómez.

El anuncio se dio desde Quibdó en un evento del presidente Abelardo De La Espriella quien además aseguró, tras el anuncio de Gómez, que “ya tenemos todos los recursos fondeados con la empresa privada.

Por otro lado el presidente Abelardo De La Espriella le pidió a la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, que le entregue una lista de jóvenes en el departamento que se encuentran desempleados para incluirlos en el Banco de Talentos del Gobierno.



Es importante recordar que el Malecón de Quibdó fue una de las obras a las que se comprometieron los empresarios que visitaron el departamento del Chocó junto al presidente De La Espriella, el pasado 7 de septiembre.