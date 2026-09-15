En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James Rodríguez
Alex Saab
Ecopetrol
Ricardo Valencia
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  /  Gobernadora anuncia 900 mejoramientos y 143 viviendas nuevas para damnificados en Buenaventura

Gobernadora anuncia 900 mejoramientos y 143 viviendas nuevas para damnificados en Buenaventura

La prioridad será para adultos mayores, personas con discapacidad, madres cabeza de familia y víctimas.

Gobernadora del Valle en Buenaventura
Gobernadora del Valle en Buenaventura.
Foto: Gobernación del Valle del Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, llegó a Buenaventura para recorrer las zonas que resultaron afectadas por el terremoto y escuchando directamente a las familias damnificadas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El recorrido comenzó en el barrio El Jardín, donde la mandataria revisó las condiciones de las viviendas y los avances de las obras de recuperación. En esta primera etapa se tiene prevista la intervención de 900 viviendas y la construcción de otras 143 casas nuevas. La prioridad será para adultos mayores y personas con discapacidad

Últimas noticias

Edificio afectado en Cali por el terremoto.
Pacífico

Organismos de socorro de Cali recuerdan qué hacer en caso de movimientos sísmicos

Quibdó, Chocó
Pacífico

Obra de Malecón de Quibdó ya está garantizada, anuncia Gobierno Nacional

Uno de los puntos que se destaca dentro de este proceso es el modelo de autoconstrucción asistida. Esto significa que las familias van a participar en la construcción o mejoramiento de sus viviendas, pero contarán con acompañamiento técnico durante las obras.

“Vamos a arrancar con 900 mejoramientos y 143 viviendas nuevas. Estamos priorizando a adultos mayores, personas con discapacidad, madres cabeza de familia y víctimas”, dijo la mandataria.

Lea también:

Buenaventura espera recursos por $3.500 millones para fase de demolición
Pacífico

A un mes del terremoto en Buenaventura, aún no comienzan las demoliciones de las viviendas afectadas

Tecnoglass con medidas.jpg
Caribe

Tecnoglass envía 500 ventanas a Buenaventura para reconstrucción de zonas afectadas por el sismo

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La agenda de la gobernadora también incluye una reunión con comerciantes de Buenaventura, para escuchar las dificultades que enfrenta este sector y buscar alternativas que permitan reactivar la economía del distrito, luego de la emergencia.

Publicidad

Tambien para esta tarde está prevista la llegada del presidente Abelardo De La Espriella, quien realizará un recorrido por algunas de las zonas afectadas y entregará una vivienda a una familia damnificada por el terremoto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad