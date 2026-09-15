Gobernadora anuncia 900 mejoramientos y 143 viviendas nuevas para damnificados en Buenaventura

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, llegó a Buenaventura para recorrer las zonas que resultaron afectadas por el terremoto y escuchando directamente a las familias damnificadas.

El recorrido comenzó en el barrio El Jardín, donde la mandataria revisó las condiciones de las viviendas y los avances de las obras de recuperación. En esta primera etapa se tiene prevista la intervención de 900 viviendas y la construcción de otras 143 casas nuevas. La prioridad será para adultos mayores y personas con discapacidad

Uno de los puntos que se destaca dentro de este proceso es el modelo de autoconstrucción asistida. Esto significa que las familias van a participar en la construcción o mejoramiento de sus viviendas, pero contarán con acompañamiento técnico durante las obras.

“Vamos a arrancar con 900 mejoramientos y 143 viviendas nuevas. Estamos priorizando a adultos mayores, personas con discapacidad, madres cabeza de familia y víctimas”, dijo la mandataria.



La agenda de la gobernadora también incluye una reunión con comerciantes de Buenaventura, para escuchar las dificultades que enfrenta este sector y buscar alternativas que permitan reactivar la economía del distrito, luego de la emergencia.

Publicidad

Tambien para esta tarde está prevista la llegada del presidente Abelardo De La Espriella, quien realizará un recorrido por algunas de las zonas afectadas y entregará una vivienda a una familia damnificada por el terremoto.