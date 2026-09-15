¿Es normal que siga temblando en Chocó? ¿Podría haber un temblor de mayor magnitud? Esto dice el SGC

La actividad sísmica que continúa registrándose en el departamento del Chocó, semanas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, mantiene en alerta e incertidumbre a habitantes de varias zonas del país. Sin embargo, de acuerdo con Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano (SGC), este comportamiento corresponde a una situación particular conocida como enjambre sísmico, que puede prolongarse durante días, semanas o incluso meses.

En entrevista con Mañanas Blu, Tovar explicó que lo registrado actualmente en la región no corresponde únicamente a las réplicas esperadas después de un terremoto de gran magnitud. La principal diferencia está en la profundidad y en la manera en que se distribuyen los eventos.

“Cuando tenemos un evento sísmico de esta magnitud, de este 7.4 del 10 de agosto, lo que uno esperaría es que tuviéramos una serie de réplicas que fueran disminuyendo su magnitud con el paso del tiempo”, explicó el experto.

No obstante, el comportamiento observado en Chocó es diferente. El SGC ha identificado una secuencia de sismos de distintas magnitudes que se concentran principalmente entre los 30 y 50 kilómetros de profundidad, mientras que el terremoto del 10 de agosto ocurrió aproximadamente a 103 kilómetros.



¿Qué es un enjambre sísmico?

Según Freddy Tovar, un enjambre sísmico se caracteriza por la ocurrencia de numerosos movimientos telúricos en una zona relativamente limitada, sin que necesariamente exista un único sismo principal seguido por réplicas cada vez menores.

“Un enjambre se diferencia pues de estas réplicas en que no tenemos un evento principal grande donde van disminuyendo las magnitudes. Aquí lo que hemos visto es que hemos tenido muchas magnitudes de todos números”, señaló.

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En los últimos días, algunos de estos movimientos han alcanzado magnitudes cercanas a 5. El experto recordó que en una misma jornada se registraron tres sismos superiores a magnitud 4 en un intervalo inferior a seis minutos, incluyendo eventos de magnitud 4,1, 4,4 y 4,9.

Esto explica por qué la población de municipios cercanos y de ciudades como Quibdó, Pereira, Cali y Manizales continúa percibiendo movimientos y experimentando preocupación después del terremoto de agosto.

Temblor de 4.9 en Chocó, este 14 de septiembre Foto: Servicio Geológico Colombiano

¿Puede ocurrir un sismo de mayor magnitud?

Una de las principales inquietudes de la población es si la frecuencia de los movimientos significa que se está liberando energía y, por lo tanto, disminuye la posibilidad de que ocurra un terremoto de mayor magnitud. El coordinador de la Red Sismológica Nacional fue enfático en aclarar que la actividad sísmica frecuente no permite garantizar que no pueda producirse un movimiento de mayor magnitud.

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“Que tengamos muchos sismos en una región no quiere decir que no pueda venir uno más grande”, afirmó Tovar. El especialista también explicó que existe un mito alrededor de la supuesta “liberación de energía” producida por los pequeños temblores. Las magnitudes sísmicas se expresan en una escala logarítmica, por lo que las diferencias entre magnitudes representan variaciones muy importantes en la energía liberada.

“Un sismo de 4 tiene 32 veces más energía que un sismo de 3, y un sismo de 5 tiene 1000 veces más energía que un sismo de 3”, explicó. Por esta razón, la sucesión de numerosos movimientos de magnitud 3 no significa que se haya eliminado la posibilidad de un evento de magnitud superior. Al mismo tiempo, Tovar aclaró que tampoco es posible afirmar que necesariamente ocurrirá un sismo mayor.

“No podemos garantizar una cosa u otra”, sostuvo, al explicar que el Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de la actividad para observar cómo evoluciona la situación.

¿Por qué se produjo este enjambre sísmico en Chocó?

El experto señaló que una de las posibles explicaciones está relacionada con la energía liberada por el terremoto de magnitud 7,4. Ese evento pudo modificar los esfuerzos y las condiciones de estabilidad en sectores de la corteza ubicados a menor profundidad.

“Esa energía que se liberó en ese sismo pudo haber alterado de pronto los esfuerzos que se tenían un poco más en superficie”, explicó Tovar. El enjambre también podría estar relacionado con otros procesos geológicos. Entre las teorías mencionadas por el especialista está la posible migración de fluidos asociada a la placa que subduce en la zona, aunque aclaró que existen diferentes hipótesis para explicar este tipo de actividad.

En todo caso, la característica que actualmente estudia el SGC es la concentración de los eventos a una profundidad menor que la del terremoto del 10 de agosto.

¿Hay que evacuar por los temblores?

Ante la preocupación de los habitantes, una de las recomendaciones principales del SGC es no esperar una señal que permita anticipar un terremoto. Los sismos no pueden predecirse con exactitud, por lo que no existe una fecha, hora o magnitud que pueda utilizarse como aviso previo para ordenar una evacuación general.

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Tovar recomendó prestar especial atención a las edificaciones que pudieron haber resultado afectadas por el terremoto de agosto y seguir las instrucciones de los organismos locales de gestión del riesgo. Además, recomendó adoptar medidas de prevención en los hogares: asegurar objetos que puedan caer durante un movimiento, contar con un kit de emergencia, establecer un plan familiar y conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

“Desde la prevención de cada uno de nosotros podríamos de pronto hacer cosas”, indicó.

¿Cómo funcionan las alertas de los celulares?

Otro punto aclarado durante la entrevista fue el funcionamiento de las notificaciones sísmicas en los teléfonos móviles. Tovar explicó que estos sistemas no predicen un terremoto antes de que ocurra. La señal se activa después de que el movimiento ya fue detectado y puede llegar a dispositivos ubicados a mayor distancia del epicentro.

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Para evitar una cantidad excesiva de notificaciones durante el actual enjambre sísmico, el experto señaló que un umbral de magnitud 4 podría ser un punto de referencia.

“Para nosotros un 4 para arriba podría ser un buen valor”, afirmó, teniendo en cuenta que en la región se han presentado numerosos eventos entre magnitudes 3 y 3,9.

Aunque la continuidad de los temblores puede generar temor, el llamado del Servicio Geológico Colombiano es a mantener la preparación y evitar conclusiones basadas en información no oficial. La recomendación es consultar los canales del SGC y los organismos de gestión del riesgo para conocer la evolución de la actividad sísmica y las medidas de prevención.