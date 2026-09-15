Colombia enfrenta déficit de gas: Promigas pide acelerar acciones para garantizar abastecimiento

Colombia debe acelerar las decisiones para garantizar el abastecimiento de gas natural. Según el XXVII Informe del Sector Gas Natural en Colombia, InfoGas 2026, presentado por Promigas, advierte que el déficit de gas dejó de ser un fenómeno coyuntural y se convirtió en un problema estructural para el país.

Según el informe, en 2025 la producción fiscalizada de gas cayó 12% y acumuló una reducción del 31% frente a 2021. Al mismo tiempo, las reservas probadas pasaron de 3.164 a 1.717 gigapies cúbicos durante ese periodo. Esta reducción de la oferta nacional ha llevado a Colombia a depender cada vez más del gas importado. Según Promigas, en lo corrido de 2026, las importaciones representaron 28% del suministro total y en agosto llegaron al 34%.

Gas en Colombia. Foto: Naturgas.

El panorama coincide con la situación que ya había reportado Promigas en su informe de gestión de 2025. La compañía señaló que la oferta local disminuyó 17% frente a 2024 y que la ampliación de la terminal SPEC permitió aumentar la capacidad de regasificación de 450 a 475 millones de pies cúbicos diarios.

Además, la estrechez del suministro también empieza a reflejarse en el consumo. Entre enero y agosto de 2026, la demanda no térmica disminuyó 58 GBTUD, equivalente a una reducción del 7% frente al mismo periodo de 2025. El sector industrial registró la mayor caída, con 23%, seguido por el gas natural vehicular y el sector petrolero.



Promigas advierte que un suministro insuficiente, costoso o incierto puede llevar a los consumidores a reducir su actividad o sustituir el gas natural por otros energéticos, algunos de ellos con mayores emisiones y costos.

La empresa considera que esto podría tener efectos sobre la competitividad de la industria, la calidad del aire y los objetivos de descarbonización del país. Frente a esto, InfoGas 2026 plantea cinco prioridades para enfrentar el déficit: la primera es asegurar y diversificar las importaciones, con nueva infraestructura, más alternativas de contratación y reglas claras para trasladar los costos de suministro, regasificación y almacenamiento.

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La segunda es recuperar la oferta nacional, retomando la exploración y acelerando proyectos para convertir recursos contingentes en reservas. El informe también menciona proyectos estratégicos como Sirius. La tercera apuesta es fortalecer el transporte y la confiabilidad del sistema. Entre las alternativas está la conexión VIM-Interior, conocida como Jobo-Vasconia, que podría habilitar hasta 400 millones de pies cúbicos diarios.

Gas / Reservas de gas Foto: suministrada.

La cuarta es recuperar la estabilidad regulatoria, fortaleciendo la capacidad técnica de entidades como la CREG y la UPME y agilizando los proyectos incluidos en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural. Y la quinta, Promigas pide proteger la competitividad y a los consumidores, evitando que los mayores costos y las restricciones de oferta aceleren la sustitución del gas por otros energéticos.

Además, desde el sector, como respuesta de corto plazo, Promigas anunció que adelantará para octubre de 2026 la ampliación de la terminal de regasificación SPEC, que estaba prevista inicialmente para septiembre de 2027. La ampliación adicionará 58 millones de pies cúbicos diarios, con lo que la capacidad total de regasificación llegará a 533 millones de pies cúbicos diarios.

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Promigas sostiene que esta infraestructura permitirá fortalecer la capacidad del país para responder a las necesidades inmediatas de abastecimiento, mientras se desarrollan soluciones de mediano y largo plazo.