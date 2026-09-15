Incendios forestales en Tolima: Ataco y Prado concentran ahora la mayor preocupación

Mientras Cunday y Ortega avanzan cerca del 90 % hacia la liquidación, y Suárez y Chaparral presentan altos niveles de control, cinco focos en Ataco y tres incendios alrededor de la represa de Prado, en Tolima, obligan a reforzar las operaciones de emergencia.

La emergencia ambiental por los incendios forestales continúa activa en el Tolima, aunque el panorama presenta avances importantes en varios municipios. El reporte entregado este martes por la Dirección de Gestión del Riesgo advierte, sin embargo, que Prado y Ataco concentran ahora la mayor preocupación de las autoridades y los organismos de socorro.

La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas lideró durante más de tres horas un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en el que fueron revisadas las condiciones de los municipios afectados y se definieron nuevas acciones para fortalecer las labores de control y liquidación.

El balance tiene dos caras

Por un lado, Cunday y Ortega alcanzan cerca del 90 % de liquidación, mientras que Suárez y Chaparral presentan también altos porcentajes de control y avance hacia la liquidación. Sin embargo, los incendios continúan activos en estos territorios y las autoridades advierten que todavía es necesario mantener las operaciones hasta lograr su extinción total.



"Los incendios aún siguen activos, pero están controlados con un gran porcentaje de avance", explicó Luis Alberto Cárdenas Ortiz, director de Gestión del Riesgo del Tolima, al entregar el balance de la jornada.

De acuerdo con el funcionario, en Cunday y Ortega el avance se acerca al 90 % de liquidación, mientras que Suárez y Chaparral también muestran una evolución favorable.

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En estos municipios continúan las operaciones terrestres con participación de cuerpos de bomberos, brigadas forestales del Ejército, Ponalsar, Defensa Civil, CENOP de la Policía y organismos de socorro municipales, entre otras unidades especializadas.

Cárdenas Ortiz señaló que, si las condiciones meteorológicas y operativas lo permiten, en las próximas horas algunos de estos incendios podrían ser reportados como totalmente liquidados.

Prado y Ataco, la nueva alerta

El panorama más complejo se presenta ahora en Ataco y Prado, donde las llamas han ganado fuerza y obligaron a las autoridades a redireccionar unidades disponibles para reforzar la respuesta.

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En Ataco fueron identificados cinco focos activos, uno de ellos ubicado en inmediaciones del casco urbano, en la vereda Guayapa, situación que incrementa la preocupación por la cercanía de las llamas a zonas habitadas.

"Cinco focos bastante fuertes" se encuentran activos en este municipio, explicó el director de Gestión del Riesgo, quien advirtió que uno de ellos está muy cerca del casco urbano.

La situación también es crítica en Prado, donde permanecen tres incendios alrededor de la represa. En este caso, la preocupación no se limita a la afectación ambiental. Según el reporte oficial, las llamas podrían poner en riesgo algunas viviendas y una infraestructura considerada vital para el municipio: el sistema de acueducto.

"En el municipio de Prado también [hay] tres incendios muy importantes alrededor de la represa que ponen en riesgo algunas viviendas y alguna infraestructura vital, como es el acueducto del municipio", explicó Cárdenas Ortiz.

Refuerzan las operaciones en Prado

Ante la complejidad de la situación, ya fueron desplegados hacia Prado grupos especializados de bomberos provenientes de Bogotá y del Meta, además de otras unidades disponibles.

La Gobernación del Tolima también prepara el componente aéreo para apoyar las operaciones durante la jornada de este miércoles, con el propósito de llegar a zonas de difícil acceso y fortalecer desde el aire las labores que se adelantan por tierra.

En Ataco, entretanto, se tomó la decisión de direccionar unidades disponibles de diferentes organismos de socorro para intentar contener los cinco focos activos y evitar que el fuego avance hacia sectores poblados.

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El Tolima mantiene activo el PMU

La emergencia continúa bajo seguimiento permanente desde el Puesto de Mando Unificado y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, mientras los organismos operativos mantienen presencia en los municipios afectados.

El director de Gestión del Riesgo destacó que el balance de este martes muestra avances importantes, pero también nuevas dificultades que obligan a mantener activas las capacidades de respuesta.

"Por un lado, positivo por unos municipios, pero, por otro lado, reportamos esas complicaciones en los municipios de Prado y Ataco", resumió Cárdenas Ortiz.

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La prioridad ahora está concentrada en consolidar la liquidación de los incendios que presentan mayores niveles de control y, al mismo tiempo, contener los focos de Prado y Ataco, especialmente aquellos que amenazan comunidades, viviendas e infraestructura esencial.