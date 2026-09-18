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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / MinAmbiente nombrará ministro ad hoc para decisiones sobre el páramo de Santurbán

MinAmbiente nombrará ministro ad hoc para decisiones sobre el páramo de Santurbán

La cartera indicó que las decisiones deberán estar sustentadas en criterios técnicos y jurídicos, contar con participación de las comunidades y ajustarse a las reglas establecidas para el proceso.

Santurbán ecosistema.jpg
Blu Radio. Santurbán ecosistema //Foto: Ministerio de Ambiente
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El Ministerio de Ambiente anunció que se designará un ministro ad hoc para asumir los actos administrativos relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán, luego de que el titular de la cartera, Fabio Arjona, decidiera apartarse de aquellas decisiones en las que pueda existir una circunstancia que comprometa su intervención personal.

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De acuerdo con el Ministerio, el impedimento de Arjona es de carácter personal y busca garantizar que las determinaciones sobre este ecosistema estratégico se adopten bajo criterios de transparencia, imparcialidad y seguridad jurídica.

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La cartera aclaró que el apartamiento del ministro no significa que el Gobierno se retire del proceso de protección de Santurbán. Por el contrario, aseguró que el Ministerio continuará ejerciendo sus competencias y adelantando las actuaciones correspondientes frente a la delimitación y protección del páramo.

El Ministerio de Ambiente señaló que el ministro ad hoc tendrá a su cargo la suscripción de los actos administrativos en los que Arjona se aparte, mientras que la entidad continuará trabajando en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades que habitan el territorio.

La cartera también indicó que las decisiones deberán estar sustentadas en criterios técnicos y jurídicos, además de contar con participación de las comunidades y ajustarse a las reglas establecidas para el proceso.

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Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander y otras regiones del país por su importancia en el abastecimiento de agua. Por ello, el Ministerio insistió en que el proceso continuará, pese al impedimento del jefe de la cartera, y que la responsabilidad sobre la protección del páramo sigue siendo institucional.

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