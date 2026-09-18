Cámara de Comercio de Bucaramanga se opone al Día sin Carro en el área metropolitana

La oposición de los gremios al Día sin Carro y sin Moto previsto para el próximo 30 de septiembre en Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana continúa. La Cámara de Comercio de Bucaramanga y el gremio de distribuidores de combustibles pidieron a las autoridades reconsiderar la realización de la jornada por las posibles afectaciones a la actividad económica.

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Bucaramanga solicitó suspender la medida y señaló que, aunque reconoce la importancia de implementar acciones de sostenibilidad y protección del medio ambiente, considera que estas deben conciliarse con la dinámica económica y las necesidades del sector empresarial.

La entidad manifestó que el Día sin Carro puede generar impactos sobre el comercio y la actividad económica en general, por lo que planteó que los objetivos ambientales sean abordados mediante otras estrategias que, según su posición, permitan avanzar en sostenibilidad sin afectar al tejido empresarial.

“Una medida como esta resulta inconveniente para el tejido empresarial”, señaló la Cámara de Comercio, que además hizo un llamado a las autoridades metropolitanas para que reconsideren la jornada a través del diálogo con el sector productivo.



A esta posición se sumó Farid Jones, director de Febecol en Santander, quien advirtió sobre las consecuencias que tendría la restricción para los distribuidores de combustibles y las estaciones de servicio.

Según Jones, durante la jornada las ventas de combustible podrían disminuir entre 80 % y 85 %, lo que representaría, de acuerdo con sus estimaciones, entre $1.500 y $2.000 millones menos en ingresos para los distribuidores de combustibles durante ese día.

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El dirigente gremial también llamó la atención sobre los recursos que dejarían de recibir el departamento y los municipios por concepto de sobretasa a la gasolina y el diésel. Aseguró que Bucaramanga podría dejar de percibir entre $100 y $150 millones, mientras que para el área metropolitana la cifra se acercaría a los $300 millones por una sola jornada.

“Sí hacemos un llamado” a reconsiderar el Día sin Carro y sin Moto del 30 de septiembre, manifestó Jones, al insistir en que se tengan en cuenta las repercusiones económicas de la medida para los diferentes sectores.