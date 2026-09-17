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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Junta Metropolitana decidirá si Bucaramanga mantiene el Día Sin Carro el 30 de septiembre

Junta Metropolitana decidirá si Bucaramanga mantiene el Día Sin Carro el 30 de septiembre

Por ahora la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto se mantiene el 30 de septiembre por acuerdo metropolitano.

Autopista Bucaramanga - Día Sin Carro.jpg
Blu Radio. Autopiasta Bucaramanga - Día Sin Carro //Foto: Área Metropolitana de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La realización del Día Sin Carro y Sin Moto en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana, previsto para el próximo 30 de septiembre, quedó en manos de la Junta Metropolitana, luego de las solicitudes de diferentes gremios que han planteado aplazar la jornada.

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La directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, Alix Johana Rojas, explicó que la entidad y las cuatro direcciones de tránsito de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta ya han avanzado en la preparación técnica y operativa de la jornada, que está prevista para el último miércoles de septiembre.

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La fecha no fue establecida recientemente. El Acuerdo Metropolitano 008 de 2024 determinó que el último miércoles de septiembre de cada año será el Día Sin Carro y Sin Moto particular como jornada metropolitana. La medida busca promover el uso del transporte público y otros medios de movilidad, además de reducir durante la jornada la congestión vehicular, las emisiones contaminantes, el ruido y la accidentalidad.

“Este proceso se ha venido haciendo de forma responsable, planificada y hoy con los aspectos técnicos y operativos garantizados para la implementación de la jornada”, señaló Rojas.

Sin embargo, las solicitudes de los gremios llevaron el tema al máximo órgano de decisión del área metropolitana. Según la directora del AMB, la Junta Metropolitana analizará las posibles afectaciones planteadas y será la encargada de definir si se mantiene la jornada el 30 de septiembre o si se aplaza.

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La reunión está prevista para comienzos de la próxima semana y contará con los siete integrantes de la Junta Metropolitana, los cuatro alcaldes de los municipios que conforman el área, representantes de los concejos de Bucaramanga y Floridablanca y de las organizaciones sociales.

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Entre quienes han pedido revisar la fecha está Fenalco Santander. Su director ejecutivo, Alejandro Almeyda, cuestionó que la jornada se programe en una fecha que, según el gremio, puede afectar al comercio durante un periodo importante de quincena y aseguró que no hubo una concertación suficiente con el sector empresarial.

“Esta fecha puede afectar el comercio en una quincena importante”, afirmó Almeyda, quien también señaló que Fenalco solicitó desde hace dos meses una mesa técnica para discutir la programación de la jornada.

El dirigente gremial agregó que el sector empresarial ha enviado sus argumentos a la Procuraduría para solicitar que se contemple el aplazamiento y sostuvo que, si finalmente se mantiene la medida, los empresarios formales cumplirán con las disposiciones establecidas.

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Mientras se toma la decisión, desde el Área Metropolitana defienden la jornada como una medida orientada a incentivar otras formas de movilidad. Rojas señaló que el Día Sin Carro busca promover el transporte público, la movilidad activa y acciones relacionadas con la calidad del aire y el cuidado ambiental.

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