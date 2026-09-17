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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía rescata a perro pitbull en condición de vulnerabilidad en el norte de Bucaramanga

Policía rescata a perro pitbull en condición de vulnerabilidad en el norte de Bucaramanga

El canino fue hallado con signos de desnutrición en una vivienda de Villas de San Ignacio. La Policía activó la ruta de bienestar animal para garantizar su atención veterinaria.

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FOTO: Perro rescatado en Bucaramanga- capturada de video de la Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga rescató y realizó la aprehensión preventiva de un perro de raza pitbull que se encontraba en condiciones de vulnerabilidad al interior de una vivienda en el sector Las Parcelas, de Villas de San Ignacio, en el norte de la ciudad.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental (SECAR), luego de una denuncia presentada por la comunidad, que alertó sobre la posible situación de abandono y maltrato del animal.

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Según la información entregada a las autoridades, el canino permanecería desde hacía varios días en el inmueble. Los policías acudieron al lugar para verificar la situación y, durante la inspección, encontraron al perro en evidente estado de desnutrición y vulnerabilidad.

Ante las condiciones encontradas, los uniformados activaron el procedimiento de protección correspondiente y la ruta de bienestar animal, con el propósito de que el canino reciba atención médico-veterinaria y se garantice su protección.

Las autoridades también establecieron comunicación con quien, de acuerdo con la información suministrada por los vecinos, sería la propietaria del animal. A esta persona se le explicó el motivo de la aprehensión preventiva y las actuaciones que deberán adelantar las autoridades competentes.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó la reacción de los uniformados y señaló que la protección de los animales también hace parte de la responsabilidad institucional.

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La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente posibles casos de abandono, maltrato o vulneración de animales, con el fin de permitir una intervención de las autoridades y activar las rutas de protección correspondientes.

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