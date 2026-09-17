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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asesinan a comerciante de oro a tiros en el barrio Santa Ana de Floridablanca

Asesinan a comerciante de oro a tiros en el barrio Santa Ana de Floridablanca

Marlon Yesid Roa Pico, de 29 años, fue atacado por hombres que se movilizaban en motocicleta. La Policía y la Fiscalía adelantan la investigación.

FOTO HOMICIDIO EN FLORIDABLANCA.jpg
FOTO: Homicidio en Floridablanca- suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Un comerciante de oro, identificado como Marlon Yesid Roa Pico, de 29 años, fue asesinado con arma de fuego en el barrio Santa Ana, en Floridablanca, Santander. El homicidio ocurrió en la carrera 11 con calle 2-11, donde la víctima fue atacada por hombres que se movilizaban en una motocicleta. El caso fue reportado este 17 de septiembre.

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De acuerdo con el reporte preliminar conocido por las autoridades, Roa Pico se movilizaba en una motocicleta junto con su hermano, después de haber estado en el barrio Villabel. Al llegar al sector de Santa Ana, detuvieron la marcha debido a que la motocicleta presentaba una llanta con bajo aire.

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El hermano descendió del vehículo y, mientras se encontraba a pocos metros, escuchó varias detonaciones. Al regresar la mirada observó a dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta. Según su relato, el parrillero habría disparado contra Roa Pico, quien cayó al suelo y murió en el lugar. Los agresores huyeron en la motocicleta con rumbo desconocido.

La inspección estableció que la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego, principalmente en la región occipital y cervical, además de una lesión en la zona lumbar.

En la escena fueron recolectadas 15 vainillas calibre 9 milímetros, un teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaba la víctima.

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El CTI realizó la inspección técnica del lugar y la fijación fotográfica, mientras investigadores de la Sijín adelantan labores de vecindario y la ubicación de cámaras de seguridad que puedan contribuir a identificar a los responsables.

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De manera preliminar, las autoridades manejan como hipótesis un posible ataque sicarial, aunque los móviles y responsables todavía son materia de investigación.

Según los registros conocidos por las autoridades, Roa Pico tenía anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por tráfico de estupefacientes en 2026, violencia intrafamiliar en 2025 y lesiones personales en 2016. Estas anotaciones corresponden a registros de procesos y no constituyen por sí mismas una condena.

El homicidio se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Floridablanca. En mayo, un comerciante fue asesinado en el sector El Páramo y dos presuntos atacantes murieron posteriormente en un enfrentamiento con la Sijín.

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Las autoridades avanzan en el análisis de las cámaras de seguridad y demás elementos recolectados para establecer quiénes participaron en el homicidio y cuál fue el motivo del ataque.

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