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Ofrecen hasta $50 millones por responsables de ataque con drones a radar en Candelaria, Valle

Como parte de las conclusiones del consejo, también se definió reforzar la seguridad en la zona con mayor presencia de la Fuerza Pública, patrullajes y puestos de control para prevenir nuevos ataques.

Candelaria anuncia millonaria recompensa tras ataque contra radar
Foto: Alcaldía de Candelaria, Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad realizado luego del ataque con drones contra una antena de la Aeronáutica Civil, en el corregimiento de El Carmelo, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables.

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Durante el ataque se registraron cuatro explosiones que, afortunadamente, no dejaron personas heridas, pero sí generaron temor entre los habitantes de la zona cercana al radar.

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“Es por esta razón que, en conjunto, hemos determinado, primero, junto con la Gobernación, poderle decir a la comunidad que tenemos una recompensa de hasta 50 millones para quien dé información y hallar a los responsables”, señaló la mandataria.

Como parte de las conclusiones del consejo, también se definió reforzar la seguridad en Candelaria con mayor presencia de la Fuerza Pública, patrullajes y puestos de control para prevenir nuevos hechos.

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“Llegará GOES de parte de Policía y estará el Ejército haciendo presencia permanente. Adicionalmente, se estableció comunicación con la Aeronáutica Civil y se confirmó que el radar no tiene una afectación grave y que hoy continúa funcionando”, indicó Vallejo.

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Entretanto, las autoridades mantienen la verificación en la zona donde se encuentra la infraestructura atacada y avanzan en las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este hecho. Se trata de un radar 3D de vigilancia y control del tránsito aéreo, instalado en 2025 y utilizado para el seguimiento de las operaciones aéreas en esta zona del país.

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