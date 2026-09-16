Traslado de negocios de centro comercial de Cali afectado por el terremoto genera tensión

Son cerca de 110 negocios de San Andresito del Sur los que fueron traslados de la carrera 80 con calle 13 en el sur de Cali, hasta el segundo piso de la antigua 14 de Pasoancho, después de un mes de estar a las afueras del centro comercial en carpas, por los daños que sufrió la estructura durante el terremoto.

Establecimientos de ventas de celulares, perfumería, accesorios y hasta servicio técnico se encuentran ya en la antigua 14, en un espacio que busca brindarles mayor comodidad a estos comerciantes y a los clientes.

"La comodidad y la seguridad es excelente, más fresco, no al sol, ni expuesto de pronto a un accidente o algún hurto. En ventas estamos apenas iniciando y queremos ver cómo nos va, pero pues le tenemos mucha fe de que la gente venga a apoyarnos aquí", manifestó Leonela Murillo, una de estas comerciantes trasladadas.

Sin embargo, aún hay comerciantes y emprendedores que prefieren permanecer en la calle, pues aseguran que el sitio donde fueron ubicados no les da visibilidad, tampoco se están produciendo las ventas necesarias para poder sostener los gastos y el pago de sus trabajadores.



"Es que literal allá no se está vendiendo, muchos tenemos que pagar arriendos parciales o completos, tenemos que pagar nóminas de trabajadores, mercancía, todo y es muy duro cuando pasa dos o tres días sin vender nada. Estamos pidiendo que nos apoyen, que nos dejen como estábamos porque literal acá estábamos vendiendo, pedimos continuidad.

"Es que es muy incómodo estar allá en un lugar donde no hay ventas, no hay flujo de personas. Estamos ubicados aquí (en la calle) y nos quieren sacar a la fuerza. Nos ha servido mucho mejor estar acá que estar allá adentro, algo que está solo", señalaron Jorge Ruge y Daniel Restrepo, comerciantes afectados.

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Ante estas incomodidades, la Alcaldía de Cali explicó que este traslado busca mejorar las condiciones de los negocios y los clientes, brindando mayores comodidades como parqueaderos, y baños. Insisten en que esta es una medida temporal mientras se recupera la infraestructura del centro comercial.

"Se gestiona este espacio digno, con condiciones sanitarias, con condiciones de infraestructura segura, con servicios públicos para poder seguir desarrollando su actividad económica. Y por eso la invitación a los caleños es que vengan y sigan comprando, lo que siempre compraban en San Andresito del Sur, aquí en la 14, de forma temporal. Hoy el centro comercial se encuentra arreglando el daño que tuvo a raíz del terremoto", aseguró Juanita Cataño, secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

Según la administración de San Andresito del Sur, los arreglos de los daños en el centro comercial podrían tardar hasta los primeros días del mes de noviembre.