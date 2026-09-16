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Agenda De Borondo continuará hasta diciembre como apuesta por la reactivación de Cali

Agenda De Borondo se extenderá hasta diciembre para impulsar la recuperación económica en CaliLa estrategia, que llevará actividades culturales, gastronómicas y comerciales a distintos sectores de la ciudad.

Borondo Cali.
Borondo Cali.
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Alcaldía de Cali anunció que la agenda De Borondo se extenderá hasta diciembre con el propósito de contribuir a la recuperación del comercio y los emprendimientos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La iniciativa llevará actividades culturales, gastronómicas, deportivas y comerciales a diferentes corredores urbanos de la ciudad.

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La secretaria de Desarrollo Económico, Laura Loreto Arias, informó que el primer evento de esta nueva etapa se realizará los días 17, 18 y 19 de septiembre en el Bulevar del Río, en el marco de la celebración de Amor y Amistad. Posteriormente, la programación llegará a sectores como La Flora, Granada, San Antonio, El Peñón y Obrero.

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“Para nuestro alcalde Alejandro Eder siempre ha sido una prioridad la recuperación económica de la ciudad, porque detrás de cada unidad productiva hay familias que dependen de esos ingresos para poder sostener sus hogares. Es muy importante apostarle a la reactivación económica que también está en las manos de todos los caleños, porque con la compra local, con asistir a nuestros Borondos, con volver a ayudarnos a revivir los corredores comerciales y gastronómicos, estamos apoyando la recuperación de nuestra ciudad”, dijo Loreto.

Según la caracterización realizada por la administración, 7.063 empresas reportaron afectaciones. De ese total, el 61 % de los casos fueron clasificados como críticos o graves, mientras que 1.082 unidades productivas permanecen sin operaciones. El impacto también se refleja en el empleo. Las estimaciones oficiales señalan que 24.600 puestos de trabajo están afectados o en riesgo, de los cuales 18.700 presentan suspensión o reducción efectiva. La afectación económica aproximada alcanza los $180.700 millones.

Para Camilo Sáenz, representante del sector gastronómico del Bulevar del Río, la llegada de De Borondo constituye una oportunidad para visibilizar el potencial turístico, cultural y gastronómico de Cali, además de fortalecer la actividad económica de los establecimientos ubicados en esta zona.

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“Nosotros no hemos vivido todavía el Borondo, será este 17, 18 y 19 de septiembre, para que vengan a vivir Amor y Amistad, vengan a disfrutar, vengan a vivirse Cali como nos lo vivimos nosotros en el mejor escenario que tiene la caleñidad, y es una oportunidad para poder resignificar todos los espacios que realmente tiene Cali a través del turismo, la cultura, la salsa y la gastronomía”, señaló Sáenz.

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Con la extensión de la agenda hasta diciembre, la alcaldía busca convertir distintos espacios de la ciudad en escenarios de encuentro ciudadano y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para los comerciantes y emprendedores que enfrentan las consecuencias económicas del terremoto.

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