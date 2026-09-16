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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres colegios evacuados por ataque contra radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle

Tres colegios evacuados por ataque contra radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle

Tras el ataque con drones contra el radar de la Aeronáutica Civil en El Carmelo, municipio de Candelaria, Valle se evaluarán los daños a transmisores y antena que prestan servicio al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira.

Radar atacado con drones en Candelaria.
Radar atacado con drones en Candelaria.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Un ataque con drones contra un radar de la Aeronáutica Civil, ubicado en el corregimiento El Carmelo, zona rural de Candelaria, llevó a las autoridades del Valle del Cauca a activar un operativo de seguridad y a adoptar medidas preventivas en el sector.

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La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública y el traslado del secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, hasta el lugar de los hechos para coordinar las acciones de atención y seguridad.

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Atacan con drones radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle

"He ordenado a los comandantes de la Fuerza Pública y al secretario del Valle trasladarse al corregimiento de El Carmelo, en Candelaria, para atender la situación reportada de orden público de ataque con drones contra sistemas de la Aeronáutica Civil y articular las acciones necesarias. No vamos a ceder ni nos vamos a doblegar ante estas amenazas y atentados. Seguiremos enfrentando la criminalidad con toda la contundencia, unidos y articulados, para proteger y cuidar a los vallecaucanos", dijo la mandataria.

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En la zona se realizará una evaluación de los daños ocasionados en los transmisores y la antena que prestan servicio al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, con el fin de establecer el impacto que tuvo el ataque sobre esta infraestructura. Como medida preventiva, las autoridades también dispusieron la evacuación de más de 1.400 estudiantes de tres sedes educativas ubicadas cerca del sitio afectado.

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La evacuación incluyó la sede Simón Bolívar, en el corregimiento San Joaquín, y las sedes Jorge Isaacs y José Celestino Mutis, ubicadas en el corregimiento El Tiple. Las tres hacen parte de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda Caicedo.

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Mientras avanzan las labores de inspección, la Fuerza Pública permanecerá en el área para garantizar la seguridad de la comunidad y acompañar las acciones destinadas a determinar las afectaciones provocadas por el ataque.

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