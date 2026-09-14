Acusan a 3 hermanos de ‘Iván Mordisco’ por homicidio, secuestro y tortura en El Peñón, Cundinamarca

Los procesados son José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández, quienes deberán enfrentar un juicio oral por estos hechos y otras conductas delictivas. Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron el pasado 17 de enero.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente acusador, los tres hermanos habrían llegado, acompañados de otras personas, a un establecimiento de comercio en El Peñón. En ese lugar, presuntamente, habrían intimidado a un hombre utilizando una escopeta y armas blancas.

La Fiscalía señala que, durante estos hechos, Juan Gabriel Vera Fernández habría disparado contra la víctima, provocándole la muerte. Mientras esto ocurría, José Manuel y Andrés Vera Fernández, según la acusación, habrían ordenado retener a dos personas que se encontraban en el establecimiento y que serían testigos de lo sucedido.

Estos dos ciudadanos, además, habrían sido sometidos a actos de tortura. Posteriormente, les habrían entregado un lazo y bolsas para retirar el cuerpo de la víctima y los habrían obligado a ocultarlo.



Con base en estos hechos, la Fiscalía acusó a los tres hermanos por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todos agravados. Además, la acusación contempla el delito de homicidio en grado de tentativa y conductas relacionadas con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los tres procesados deberán responder ante la justicia en juicio oral.

