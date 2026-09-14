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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Acusan a 3 hermanos de ‘Iván Mordisco’ por homicidio, secuestro y tortura en El Peñón, Cundinamarca

Acusan a 3 hermanos de ‘Iván Mordisco’ por homicidio, secuestro y tortura en El Peñón, Cundinamarca

Los hermanos del jefe de las disidencias de las Farc fueron acusados por su presunta participación en un homicidio y en la retención y tortura de dos personas en enero de este año.

Hermano-Ivan-Mordisco.jpg
Alias 'La Jota', hermano de 'Iván Mordisco'
Foto: Captura de pantalla
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Los procesados son José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández, quienes deberán enfrentar un juicio oral por estos hechos y otras conductas delictivas. Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron el pasado 17 de enero.

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De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente acusador, los tres hermanos habrían llegado, acompañados de otras personas, a un establecimiento de comercio en El Peñón. En ese lugar, presuntamente, habrían intimidado a un hombre utilizando una escopeta y armas blancas.

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La Fiscalía señala que, durante estos hechos, Juan Gabriel Vera Fernández habría disparado contra la víctima, provocándole la muerte. Mientras esto ocurría, José Manuel y Andrés Vera Fernández, según la acusación, habrían ordenado retener a dos personas que se encontraban en el establecimiento y que serían testigos de lo sucedido.

Estos dos ciudadanos, además, habrían sido sometidos a actos de tortura. Posteriormente, les habrían entregado un lazo y bolsas para retirar el cuerpo de la víctima y los habrían obligado a ocultarlo.

Con base en estos hechos, la Fiscalía acusó a los tres hermanos por los delitos de homicidio, secuestro y tortura, todos agravados. Además, la acusación contempla el delito de homicidio en grado de tentativa y conductas relacionadas con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los tres procesados deberán responder ante la justicia en juicio oral.

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