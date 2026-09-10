Macabro hallazgo: encuentran una mujer y una niña sin vida dentro de un carro en vía al Llano

Un control de carretera terminó con el hallazgo de dos mujeres muertas dentro de un vehículo que se movilizaba por la vía Bogotá-Villavicencio, en el departamento de Cundinamarca. El conductor fue detenido después de que, al parecer, intentara evadir el requerimiento de las autoridades.

El procedimiento ocurrió en el kilómetro 17+400 de esta carretera, en inmediaciones de la entrada al municipio de Chipaque.

Según las primeras versiones, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte le hicieron una señal de pare al conductor del vehículo, quien habría continuado la marcha en dirección hacia Villavicencio.

Las autoridades iniciaron el seguimiento y lograron detenerlo algunos kilómetros después. Al realizar la verificación del automóvil encontraron en su interior los cuerpos sin vida de dos mujeres y, según lo recogido por el Ojo de la noche, los cadáveres se tratarían de una niña de 10 años y su madrastra.



¿Qué se sabe de las mujeres encontradas?

Por ahora, las autoridades trabajan para establecer la identidad de las dos víctimas y las circunstancias en las que murieron.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, una de ellas sería, al parecer, menor de edad.

Publicidad

El hombre fue detenido luego de que los policías lograran interceptar el automóvil en el sector de Chipaque. Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió con las dos mujeres y cuál era el destino de los cuerpos.