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Incautan más de 1 tonelada de marihuana avaluada en $3.300 millones en Cundinamarca

La droga estaba escondida dentro de la carrocería del vehículo, empacada en bolsas y lonas y cubierta con vinipel en un parqueadero en Sibaté

Incautan más de 1 tonelada de marihuana avaluada en $3.300 millones en Cundinamarca
Eran transportadas en un camión.
Foto: Captura X @JorgeEmilioRey
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

El gobernador de Cundinamarca anunció la incautación de cerca de 1,4 toneladas de marihuana, avaluadas en aproximadamente 3.300 millones de pesos, que eran transportadas en un camión que cubría la ruta Huila–Bogotá.

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El decomiso se realizó en Sibaté, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Cundinamarca, gracias a información entregada por usuarios de la vía, llegaron hasta un parqueadero en el que se encontraba el vehículo.

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Según la información entregada por el gobernador, el camión había ingresado al parqueadero debido a fallas mecánicas.

El mandatario departamental señaló que la droga estaba escondida dentro de la carrocería del vehículo, empacada en bolsas y lonas y cubierta con vinipel.

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Jorge Emilio Rey

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