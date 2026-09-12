Incautan más de 1 tonelada de marihuana avaluada en $3.300 millones en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca anunció la incautación de cerca de 1,4 toneladas de marihuana, avaluadas en aproximadamente 3.300 millones de pesos, que eran transportadas en un camión que cubría la ruta Huila–Bogotá.

El decomiso se realizó en Sibaté, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Cundinamarca, gracias a información entregada por usuarios de la vía, llegaron hasta un parqueadero en el que se encontraba el vehículo.

Otro gran golpe al narcotráfico en Cundinamarca. En Sibaté, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Cundinamarca incautó cerca de 1,4 toneladas de marihuana, avaluadas en aproximadamente $3.300 millones, que eran transportadas en un camión que cubría la ruta… pic.twitter.com/vCsxwtUpoF — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 12, 2026

Según la información entregada por el gobernador, el camión había ingresado al parqueadero debido a fallas mecánicas.

El mandatario departamental señaló que la droga estaba escondida dentro de la carrocería del vehículo, empacada en bolsas y lonas y cubierta con vinipel.