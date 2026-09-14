Uno de cada dos carros nuevos vendidos en Colombia ya es híbrido o eléctrico

Las tecnologías híbridas o eléctricas alcanzaron una participación récord del 50,6 % en el mercado automotor en el mes de agosto, según el último informe presentado por FENALCO y la ANDI con datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Además, el reporte señaló que uno de cada dos vehículos nuevos matriculados en Colombia durante agosto fue híbrido o eléctrico.

Los vehículos eléctricos registraron 4.542 unidades en agosto, un crecimiento del 176 % frente a las 1.647 matriculadas en el mismo mes del año pasado, y representaron el 16,7 % del total de registros del mes. Los híbridos, por su parte, alcanzaron 9.195 unidades, con un aumento del 51,6 % frente a las 6.066 de agosto de 2025, para una participación del 33,9 % del mercado.

Cargar un carro eléctrico es más barato que uno de gasolina. Foto: Unsplash

La tendencia se confirma en las cifras acumuladas del año. Entre enero y agosto se matricularon 33.889 vehículos eléctricos nuevos, un 222,5 % más que en el mismo periodo de 2025, mientras los híbridos sumaron 63.210 unidades, con un crecimiento acumulado del 61 %.

A nivel regional, La Calera lideró el crecimiento en matrículas de vehículos eléctricos en agosto, con un aumento del 2.633 %, seguida por Tunja (550 %) y Cúcuta (486 %). En híbridos, los mayores incrementos se registraron en Girardot (608 %), Montería (148 %) y Sincelejo (145 %).