Los chinos ya lanzan SUV eléctricas que cargan en menos de 10 minutos y tienen 960 km de autonomía

Una SUV eléctrica capaz de recuperar del 10 % al 97 % de su batería en unos 9 minutos fue presentada por BYD a través de su marca Denza en China. Se trata de la nueva Denza N8L, que además promete hasta 960 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC, aunque la cifra homologada bajo WLTP es de 778 km.

El modelo utiliza una batería Blade de segunda generación con 130,15 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 voltios, combinación que permite alcanzar esa velocidad de carga.

Denza N8L Foto: Denza

¿Cómo logra cargar casi toda la batería en 9 minutos?

La clave está en el sistema de 800 V y en la batería de gran capacidad. La Denza N8L puede pasar del 10 % al 97 % en aproximadamente nueve minutos, de acuerdo con las cifras anunciadas para el lanzamiento.

Su autonomía máxima de 960 km CLTC también la coloca entre las propuestas eléctricas de gran alcance de la marca. Sin embargo, al utilizar el ciclo WLTP, la cifra baja a 778 km, por lo que ambas mediciones no deben compararse como si fueran equivalentes.



La misma batería de 130,15 kWh se utiliza en otros modelos del grupo, aunque con resultados diferentes. El BYD Tang alcanza 850 km CLTC y el Denza N8 llega hasta 1.003 km CLTC.

Denza N8L

¿Qué motor y tecnología tiene la Denza N8L?

La N8L debuta inicialmente con una configuración de un solo motor eléctrico y tracción trasera, capaz de entregar hasta 496 hp (370 kW).

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Con 5,2 metros de longitud, 1,999 metros de ancho y 1,82 metros de altura, se trata de una SUV de grandes dimensiones. Su distancia entre ejes es de 3,075 metros y tiene espacio para seis ocupantes distribuidos en tres filas.

La configuración es 2+2+2, con dos asientos independientes en la segunda fila y una tercera fila que puede desplazarse longitudinalmente.

Además de su sistema de propulsión, la SUV incorpora el paquete de asistencia a la conducción God’s Eye 5.0, compuesto por un LiDAR, cinco radares de ondas milimétricas, 12 radares ultrasónicos y 12 cámaras.

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El sistema permite funciones como asistencia de navegación en carretera y ciudad y estacionamiento automático en diferentes escenarios.

Denza N8L Foto: Denza

En el interior, BYD instaló un conjunto de seis pantallas que incluye el tablero de instrumentos, la pantalla central, una para el pasajero delantero, dos destinadas a los ocupantes traseros, un sistema AR-HUD y un espejo retrovisor con transmisión de video.

La N8L también estrena el agente de inteligencia artificial DiClaw, diseñado para interpretar instrucciones de varios pasos, con funciones como planificación de recorridos y control de dispositivos inteligentes del hogar.

Por fuera, la SUV adopta un frontal cerrado propio de un vehículo eléctrico y lleva el LiDAR integrado en el techo. También estrena tres colores para esta versión: Golden Black, Winter Green y Sunset Ink.

La gama eléctrica queda conformada inicialmente por dos versiones, con precios equivalentes a 44.100 y 48.600 dólares.