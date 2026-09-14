Duro golpe al bolsillo de dueños de carros: costo obligatorio subió más de lo que esperaban

Los dueños de carros en Colombia están enfrentando un aumento importante en uno de los gastos necesarios para conservar sus vehículos en funcionamiento: los servicios de mantenimiento y reparación subieron 10,34 % anual en julio de 2026, un incremento muy superior al de la inflación, que fue de 6,02 % en el mismo periodo.

El dato supone una diferencia de 4,32 puntos porcentuales frente al IPC general y muestra además una aceleración considerable frente a julio de 2025, cuando estos servicios habían aumentado 5,42 %.

¿Qué tanto aumentó reparar y mantener un carro?

La variación registrada en julio prácticamente duplicó la que tenía esta categoría un año atrás. Es decir, mientras el mantenimiento y las reparaciones ya venían aumentando, el ritmo de encarecimiento se hizo mucho mayor durante 2026.

Talleres para carros Foto: Unsplash

Para los propietarios, esto significa que intervenciones necesarias en talleres representan ahora una mayor presión sobre el presupuesto destinado al vehículo.



Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, señaló que el mantenimiento está directamente relacionado con la seguridad y la vida útil de los automóviles, por lo que recomendó priorizar las revisiones preventivas y acudir a establecimientos formales y utilizar repuestos de calidad.

¿Todos los gastos del carro están subiendo?

No. Uno de los datos más llamativos del comportamiento de los precios está precisamente en que algunas piezas relacionadas con los vehículos registraron reducciones, en contraste con el fuerte incremento de los servicios de taller.

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En julio, otras piezas de repuesto para vehículos tuvieron una variación anual de -0,57 %, mientras que llantas, neumáticos y rines bajaron 2,53 %.

El comportamiento muestra que el aumento no se está produciendo de manera uniforme en toda la cadena de productos y servicios relacionados con los automóviles.

¿Qué otros servicios para el carro subieron de precio?

Los propietarios también encontraron incrementos en otros servicios y productos asociados al cuidado de los vehículos, aunque ninguno alcanzó el aumento registrado por mantenimiento y reparación.

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Los servicios de latonería y pintura aumentaron 5,07 % anual y los productos destinados a la limpieza y conservación del vehículo subieron 4,83 %.

Por su parte, la compra y cambio de aceite presentó una variación anual de 4,19 %. Sin embargo, esta última categoría fue la que registró el mayor incremento mensual en julio, con 0,80 % frente a junio.

Mecánico Foto: Unsplash

¿Cómo se comportó todo el sector de piezas y servicios?

Al analizar en conjunto las piezas, partes y servicios complementarios incluidos en el informe, el aumento anual llegó a 5,92 % en julio de 2026, frente al 3,62 % registrado en julio de 2025.

Aunque este resultado quedó ligeramente por debajo de la inflación general, también evidencia que los precios de esta cadena se están acelerando.

Asopartes aclaró que estas cifras reflejan exclusivamente el comportamiento de los precios y no indican que hayan aumentado o disminuido las ventas, la cantidad de reparaciones realizadas o los servicios contratados.

Para el gremio, la evolución también refuerza la importancia de mantener una cadena formal de talleres y establecimientos