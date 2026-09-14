Otra marca de carros china llega: debuta con un eléctrico e híbrido de hasta 1.000 km de autonomía

La marca de carros china iCAUR, del Grupo Chery, llega a Colombia con dos modelos electrificados y una estrategia que combina tecnologías diferentes: el iCAUR V23 EV, completamente eléctrico, y el V27 REEV, un vehículo híbrido de rango extendido que anuncia hasta 1.000 kilómetros de autonomía combinada.

La nueva marca entra al mercado nacional con cuatro versiones entre ambos modelos y precios que llegan para desafiar a competidores como Geely, BYD, Kia, y más.

¿Qué ofrece el iCAUR V23 EV?

El modelo completamente eléctrico llega con una propuesta de diseño inspirada en los todoterrenos clásicos, con formas cuadradas, líneas angulares y faros circulares LED.

iCAUR V23 Foto: iCAUR

La versión 4x2 utiliza tracción trasera, entrega 134 hp y 180 Nm y anuncia hasta 350 kilómetros de autonomía bajo el ciclo NEDC. Por su parte, el 4x4 cuenta con tracción integral eléctrica, desarrolla 208 hp y 292 Nm y alcanza hasta 420 kilómetros bajo el mismo ciclo.



Ambas versiones incorporan una pantalla central de 15,4 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, además de asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefacción.

El V23 4x4 suma cámara panorámica de 540° y seis funciones de asistencia al conductor, entre ellas monitoreo de punto ciego, alerta de colisión frontal y alerta de tráfico cruzado trasero.

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¿Cómo consigue el V27 hasta 1.000 km de autonomía?

El V27 REEV utiliza una configuración diferente. Sus ruedas son impulsadas por motores eléctricos, mientras que un motor a gasolina funciona como generador de energía cuando se requiere ampliar el recorrido.

El vehículo también puede conectarse para recargar su batería. En la versión 4x2 desarrolla 248 hp y 300 Nm, con hasta 95 kilómetros de autonomía exclusivamente eléctrica.

iCAUR V27 Foto: iCAUR

La variante 4x4 eleva las cifras hasta 449 hp y 505 Nm y permite recorrer hasta 150 kilómetros utilizando únicamente electricidad. En las dos versiones, la autonomía combinada anunciada llega a 1.000 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

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El SUV tiene cinco plazas y más de cinco metros de largo. Su baúl ofrece 715 litros, capacidad que aumenta hasta 1.818 litros con los asientos traseros abatidos.

El V27 incorpora además pantalla de 15,4 pulgadas, cámara panorámica de 540°, aire acondicionado bizona y asientos delanteros ventilados.

La presentación oficial de la marca en Colombia está programada para el 17 de septiembre. Para ese evento habrá 100 cupos destinados a clientes que hayan realizado una reserva, asignados según el orden en que se hayan registrado.

La marca también plantea su llegada al país alrededor de una identidad visual marcada por los diseños cuadrados y la inspiración en vehículos todoterreno, pero con una oferta inicial que apuesta por dos caminos de electrificación.