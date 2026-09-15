Gremios en Bucaramanga se oponen al Día sin Carro por posible impacto negativo en ventas

El Comité Intergremial de Santander expresó su oposición a la jornada del Día sin Carro y sin Moto prevista para el próximo 30 de septiembre en Bucaramanga y el área metropolitana, al considerar que la medida podría afectar la actividad comercial y económica de la región.

A través de un comunicado, los gremios señalaron que la fecha escogida coincide con el pago de la quincena, uno de los momentos en los que aumenta el movimiento de consumidores y el gasto de los hogares. Según el sector productivo, las restricciones a la movilidad podrían dificultar el acceso de los clientes a los establecimientos comerciales y terminar afectando los ingresos de miles de negocios.

Otra de las preocupaciones está relacionada con la cadena logística y de abastecimiento. El Comité Intergremial advirtió que la restricción de vehículos podría generar dificultades para el traslado y distribución de mercancías e insumos, precisamente durante una jornada que consideran de alta demanda comercial.

Frente a este panorama, los representantes del sector productivo hicieron un llamado al Área Metropolitana de Bucaramanga y a las autoridades de tránsito y movilidad para que se abra un espacio de diálogo en el que puedan analizarse los posibles efectos de la jornada.



La propuesta de los gremios es buscar un punto de equilibrio entre las medidas destinadas a mejorar la movilidad y la calidad del aire y la necesidad de mantener activa la economía de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

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El pronunciamiento cuenta con el respaldo de varios sectores económicos y empresariales de Santander, entre ellos Fenalco, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cotelco, Camacol, ANDI Santander, Acodres, Anato, Asopartes, Prosantander y otros gremios que hacen parte del Comité Intergremial.