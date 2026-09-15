En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audio Manel Grau
Presupuesto 2027
Ricardo Valencia
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gremios en Bucaramanga se oponen al Día sin Carro por posible impacto negativo en ventas

Gremios en Bucaramanga se oponen al Día sin Carro por posible impacto negativo en ventas

El Comité Intergremial de Santander pidió revisar la jornada prevista para el 30 de septiembre y advirtió sobre posibles impactos en el comercio y el abastecimiento.

Autopista Bucaramanga - Día Sin Carro.jpg
Blu Radio. Autopiasta Bucaramanga - Día Sin Carro //Foto: Área Metropolitana de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

El Comité Intergremial de Santander expresó su oposición a la jornada del Día sin Carro y sin Moto prevista para el próximo 30 de septiembre en Bucaramanga y el área metropolitana, al considerar que la medida podría afectar la actividad comercial y económica de la región.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

A través de un comunicado, los gremios señalaron que la fecha escogida coincide con el pago de la quincena, uno de los momentos en los que aumenta el movimiento de consumidores y el gasto de los hogares. Según el sector productivo, las restricciones a la movilidad podrían dificultar el acceso de los clientes a los establecimientos comerciales y terminar afectando los ingresos de miles de negocios.

Últimas noticias

Seguridad corregimiento El Centro en Barrancabermeja.jpg
Santanderes

Refuerzan la seguridad en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja tras ola de hurtos

FOTO PARQUE DE BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

Bucaramanga mejora en empleo y pobreza, pero enfrenta brechas en educación y seguridad

Otra de las preocupaciones está relacionada con la cadena logística y de abastecimiento. El Comité Intergremial advirtió que la restricción de vehículos podría generar dificultades para el traslado y distribución de mercancías e insumos, precisamente durante una jornada que consideran de alta demanda comercial.

Frente a este panorama, los representantes del sector productivo hicieron un llamado al Área Metropolitana de Bucaramanga y a las autoridades de tránsito y movilidad para que se abra un espacio de diálogo en el que puedan analizarse los posibles efectos de la jornada.

Lea también:

Donald Trump AFP.jpg
Mundo

Trump dice que la IA no necesita más control que tenerlo a él como presidente de EEUU

Presidentes-Ranking.jpg
Mundo

De La Espriella, Bukele y Sheinbaum encabezan el ranking presidencial latinoamericano

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La propuesta de los gremios es buscar un punto de equilibrio entre las medidas destinadas a mejorar la movilidad y la calidad del aire y la necesidad de mantener activa la economía de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

Publicidad

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de varios sectores económicos y empresariales de Santander, entre ellos Fenalco, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cotelco, Camacol, ANDI Santander, Acodres, Anato, Asopartes, Prosantander y otros gremios que hacen parte del Comité Intergremial.

Relacionados

Bucaramanga

Día sin carro

Santander

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad