Bucaramanga mejora en empleo y pobreza, pero enfrenta brechas en educación y seguridad

El informe de Calidad de Vida 2026 de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos muestra avances en algunos indicadores sociales y económicos de la ciudad, pero también advierte sobre problemas estructurales que siguen afectando la calidad de vida de los habitantes.

Entre 2024 y 2025, el desempleo bajó del 9,2 % al 8,4 %, mientras que la ocupación pasó del 58,9 % al 59,9 %. La pobreza monetaria también disminuyó, al pasar del 30,5 % al 26,7 %, y los ingresos reales aumentaron cerca del 7 %.

Sin embargo, el informe advierte que estos avances deben sostenerse con mayores oportunidades para las nuevas generaciones. En las pruebas Saber 11, los colegios no oficiales superaron a los oficiales en 27 puntos, mientras que en inglés la diferencia entre estudiantes que alcanzaron nivel B1 o superior fue de 32 puntos porcentuales.

🟢 El 9 de septiembre socializamos el Informe de Calidad de Vida 2026 del Área Metropolitana de Bucaramanga.



Un espacio para presentar los principales avances, retos y alertas del territorio, y poner los datos sobre la mesa para seguir promoviendo conversaciones y decisiones. https://t.co/Gd5o935rCf — Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos (@BGAComoVamos) September 14, 2026

El panorama también plantea retos en movilidad, infraestructura, medioambiente y seguridad. El transporte público perdió el 22,2 % de sus pasajeros, mientras que el número de vehículos registrados aumentó 8 %. Además, apenas el 36 % de las aguas residuales recibió tratamiento.



Uno de los indicadores más preocupantes es el de homicidios. El informe señala que los casos pasaron de 157 en 2016 a 249 en 2025, y advierte que durante 2026 el indicador continúa aumentando, con un incremento del 24 % frente al periodo de referencia analizado.

En materia empresarial también persisten dificultades. Las empresas inscritas pasaron de 74.570 a 65.753 en 2025. El 66 % correspondía a autoempleo y el 20 % generaba apenas entre uno y dos empleos, lo que evidencia una estructura empresarial con capacidad limitada para generar puestos de trabajo adicionales.

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Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos sostiene que cerrar las brechas educativas, mejorar el transporte público, ampliar el tratamiento de aguas residuales y enfrentar el aumento de los homicidios son asuntos que requieren respuestas articuladas entre las administraciones municipales, el sector privado, la academia y la ciudadanía.

📊 A esta hora se lleva a cabo la socialización del Informe de Calidad de Vida del Área Metropolitana de Bucaramanga 2026.



Durante esta jornada conoceremos datos clave sobre pobreza, salud, educación, empleo, movilidad y condiciones sociales de nuestro territorio.



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El informe además cuestionó la ausencia de los alcaldes en la presentación de estos resultados y planteó la necesidad de que los mandatarios locales asuman un mayor liderazgo frente a los desafíos identificados.

La conclusión del informe es que Bucaramanga cuenta con avances importantes, pero necesita convertirlos en condiciones sostenibles de empleo, movilidad, seguridad, educación y bienestar para sus habitantes.