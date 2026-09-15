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Desastre ambiental en Santander: 300 hectáreas de páramo quemadas y frailejones calcinados

Aunque el incendio se encuentra controlado en un 90%, las autoridades y organismos de socorro mantienen las labores en el área afectada para evitar que las llamas se reactiven.

foto incendio páramo coromoro santander.jpg
Incendio en zona de páramo en Coromoro, Santander
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Un incendio forestal que se registró en una zona de páramo del municipio de Coromoro, en límites con Boyacá, ha afectado más de 300 hectáreas de este ecosistema estratégico, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales.

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Las llamas, que fueron controladas en aproximadamente un 90%, generaron daños en frailejones, flora y fauna de la zona, considerada además un importante ecosistema de recarga hídrica.

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La emergencia se presentó en un sector donde nacen varias fuentes de agua que posteriormente alimentan la cuenca del río Fonce, por lo que la afectación del páramo genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre los recursos hídricos de la región.

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La atención de la emergencia estuvo a cargo de los Bomberos de Coromoro, con el apoyo de habitantes de Coromoro y del municipio de Tutazá, quienes participaron en las labores para contener el avance del fuego.

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La Administración Municipal de Coromoro informó que activó los protocolos de respuesta y convocó al Comité Municipal de Gestión del Riesgo para coordinar las acciones necesarias frente a la emergencia.

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Aunque el incendio se encuentra controlado en un 90%, las autoridades y organismos de socorro mantienen las labores en el área afectada para evitar que las llamas se reactiven y establecer con mayor precisión el impacto ocasionado sobre este ecosistema de páramo.

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