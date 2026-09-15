Refuerzan la seguridad en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja tras ola de hurtos

Más patrullajes en los puntos considerados críticos, el fortalecimiento de los sistemas de alarmas y cámaras y la creación de frentes de seguridad en las 31 veredas del corregimiento El Centro fueron algunas de las medidas definidas durante un Consejo de Seguridad realizado en esta zona rural de Barrancabermeja.

La reunión fue convocada para atender las preocupaciones de la comunidad frente a los hurtos, el microtráfico y otras conductas delictivas. En el encuentro participaron la Alcaldía Distrital, la Policía, el Ejército, la Armada y el CTI de la Fiscalía, además de otros organismos de seguridad.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, explicó que uno de los principales compromisos está relacionado con la investigación de los hechos recientes, especialmente los casos de hurto de motocicletas.

“Seguiremos trabajando de cara a los recientes hechos en materia de hurto que nos exigen tener de manera contundente dos líneas de acción: una en investigación judicial para dar con los responsables de los hurtos, sobre todo de vehículos tipo motocicleta, y por otro lado también controles muchísimo más precisos y exhaustivos por parte de la autoridad policial y militar”.



Las autoridades también acordaron fortalecer las investigaciones para identificar, individualizar y judicializar a los responsables de los delitos, así como intensificar los operativos contra la venta y disputa de estupefacientes.

Ramírez señaló que las acciones buscan responder a las necesidades de seguridad de la población rural y mantener una presencia más constante de las autoridades en el territorio.

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“El sector rural también exige condiciones de seguridad. Aquí, contándoles a nuestros pobladores de este corregimiento tan importante para todos los barranqueños, hemos venido asumiendo compromisos para mejorar la calidad de vida en cuanto a seguridad y convivencia de absolutamente cada familia”.

Como parte de la agenda, también se realizó una reunión con directivas de La Cira Infantas y Ecopetrol para coordinar acciones orientadas a reforzar la seguridad en el sector de hidrocarburos del corregimiento.