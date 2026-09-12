En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
Alias 'Pinocho'
Incendios forestales
Glifosato

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Presunta red de extorsión desde cárcel de Barrancabermeja, generaba $96 millones al mes

Presunta red de extorsión desde cárcel de Barrancabermeja, generaba $96 millones al mes

CTI, Policía y Ejército realizaron un operativo contra ‘Los de la M’, señalados de coordinar desde el centro penitenciario exigencias de dinero mediante llamadas y videollamadas. Incautaron celulares, tarjetas SIM y armas blancas.

Operativo en cárcel de Barrancabermeja
Imagen de la Fiscalía. Operativo en cárcel de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

Una investigación que surgió a partir de denuncias de empresarios llevó a las autoridades hasta el interior del Centro de Detención Transitorio de Barrancabermeja, donde presuntamente estaría funcionando parte de una estructura dedicada al cobro de extorsiones.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El operativo fue adelantado por unidades especializadas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con la Policía y el Ejército, con el objetivo de afectar las comunicaciones y elementos que, de acuerdo con la investigación, estarían siendo utilizados para mantener contacto con las víctimas desde el centro de detención.

Últimas noticias

Incendio forestal amenaza casco urbano de El Playón, Santander.JPG
Santanderes

Incendio forestal en El Playón, Santander amenaza quebrada que abastece al municipio

Hipopótamo en el barrio Limonar de Barrancabermeja
Santanderes

Hipopótamo vuelve a acercarse a viviendas en Barrancabermeja lo que genera riesgo a la comunidad

La estructura investigada es conocida como ‘Los de la M’. Sus integrantes serían señalados de utilizar teléfonos celulares y videollamadas para contactar a sus víctimas, intimidarlas y exigirles dinero, aprovechando las comunicaciones desde el interior del centro penitenciario.

Uno de los datos que más llama la atención dentro de la investigación es el volumen de dinero que habría generado esta modalidad de extorsión.

De acuerdo con los elementos recopilados por las autoridades, las exigencias económicas realizadas por esta presunta estructura habrían representado ingresos cercanos a los $96 millones mensuales.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Según la información conocida durante la investigación, el dinero presuntamente obtenido de las víctimas habría sido utilizado para financiar otras actividades criminales, entre ellas homicidios, tráfico de armas y comercialización de estupefacientes.

Publicidad

Durante las diligencias realizadas en el centro de detención, las autoridades encontraron e incautaron 20 teléfonos celulares, 23 cargadores, 18 armas blancas y 11 tarjetas SIM.

Los elementos serán incorporados al proceso investigativo para determinar cuáles de ellos habrían sido utilizados para establecer comunicación con las víctimas y establecer posibles conexiones entre las personas privadas de la libertad y quienes estarían encargados de ejecutar otras funciones de la estructura fuera del centro de detención.

El operativo hace parte de las acciones de la Fiscalía y la fuerza pública para afectar las estructuras que continúan coordinando actividades criminales desde los centros de reclusión.

Publicidad

La investigación continúa para determinar el número de víctimas, establecer la participación individual de los señalados y precisar el alcance que tendría esta presunta red de extorsión en Barrancabermeja.

Relacionados

Santander

Barrancabermeja

Inpec

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad