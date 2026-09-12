Incendio forestal en El Playón, Santander amenaza quebrada que abastece al municipio

La emergencia se ha complicado por las condiciones del terreno, la dificultad para acceder al lugar y los fuertes vientos registrados durante la madrugada, que favorecieron la propagación de las llamas. De acuerdo con los bomberos, el fuego continúa activo y existe preocupación por su avance hacia sectores poblados.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de El Playón, Sergio Augusto Pérez Almeyda, señaló que cerca de 10 hectáreas ya han sido consumidas y advirtió que las llamas continúan activas, y en otro punto de la misma vereda ya se consumieron 30 héctareas.

A esta hora se registran 3 incendios forestales en Santander, dos en la vereda Cachiricito Alto, en El Playón, uno ya consumió cerca de 30 hectáreas y otro alcanza 14 hectáreas. #VocesySonidos pic.twitter.com/2iNT6s6Dxi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 12, 2026

"Uno de los mayores riesgos está relacionado con la quebrada La Naranjera, fuente que hace parte del sistema de abastecimiento de agua del municipio, las microcuencas de la zona están siendo afectadas y existe preocupación por el impacto que la conflagración pueda generar sobre esta fuente hídrica".

Una carrera contra el fuego completan los Bomberos de El Playón, que llevan cerca de 14 horas intentando controlar un incendio forestal en la parte alta de la vereda Cachiricito Alto, las llamas continúan activas y las condiciones del terreno han hecho prácticamente imposible sofocar la emergencia.



Durante la madrugada, los fuertes vientos extendieron la conflagración y llevaron el fuego hacia nuevas zonas. Los bomberos calculan que cerca de 10 hectáreas ya fueron consumidas, mientras habitantes de la zona se han unido a las labores para intentar frenar el avance de las llamas.

El terreno es de difícil acceso y hay presencia de serpientes que aumenta el riesgo para quienes están ingresando a la zona para controlar la emergencia.

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“La candela siguió viva, el terreno no es fácil, en el sector hay serpientes talla X y rabo amarillo, lo que representa un riegso para nuestro personal”, relató Sergio Augusto Pérez Almeyda, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Playón.

Una de las mayores preocupaciones está ahora en la quebrada La Naranjera, una de las fuentes que abastece el acueducto municipal de El Playón.

El comandante explicó que las microcuencas de la zona ya están siendo afectadas y que estas alimentan la quebrada principal. Por eso, la emergencia no solo representa un riesgo para la vegetación y la fauna, sino también para una fuente fundamental para el abastecimiento de agua de la población.

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“Necesitamos apoyo. Hay que evitar que el incendio se propague hacia la quebrada La Naranjera, que surte el acueducto municipal de El Playón”, advirtió Pérez Almeyda.

Otra problemática es el tránsito de personas y vehículos por la vía terciaria utilizada por los organismos de socorro.

Los bomberos han extendido sus mangueras sobre la vía para llevar agua hasta los puntos donde trabajan, pero denuncian que algunas personas intentan pasar por encima de ellas y terminan dañándolas.

Según el comandante, una manguera puede costar alrededor de $1,5 millones, por lo que solicitaron acompañamiento de la Policía para cerrar temporalmente el paso y permitir que los organismos de emergencia puedan trabajar sin obstáculos.

“Necesitamos la Policía controlando a la gente mientras nosotros controlamos el fuego”, señaló.

Los bomberos también pidieron apoyo a cuerpos de socorro de municipios cercanos y solicitaron al Gobierno Departamental y Nacional reforzar la capacidad de respuesta ante la magnitud de la emergencia.

Mientras las llamas siguen avanzando organismos de socorro permanecen en terreno intentando evitar que el incendio alcance nuevas áreas.