Hipopótamo vuelve a acercarse a viviendas en Barrancabermeja lo que genera riesgo a la comunidad

Un hipopótamo fue registrado dentro de un barrio del casco urbano de Barrancabermeja, Santander. El animal quedó captado por cámaras mientras se desplazaba por el sector de Limonar, en inmediaciones de viviendas, una situación que elevó la preocupación de las autoridades por el riesgo que representa su presencia cerca de la comunidad.

La alerta está relacionada, entre otros factores, con el comportamiento de esta especie. Los hipopótamos son animales territoriales y pueden reaccionar de manera agresiva si sienten una amenaza o si una persona se acerca demasiado. Por eso, las autoridades insisten en que los ciudadanos no deben intentar tocarlo, alimentarlo, perseguirlo ni acercarse para tomar fotografías.

Hipopótamos Foto: AFP

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Eduardo Ramírez Alipio, señaló que se están activando mecanismos de prevención para evitar que la presencia del animal termine provocando una emergencia.

“Frente a esta situación no nos hemos quedado quietos. Al contrario, hemos tratado de activar todos los mecanismos de seguridad y prevención”, afirmó el funcionario, quien insistió en la necesidad de evitar cualquier acercamiento que pueda poner en riesgo la vida de los ciudadanos.



Tras este nuevo reporte, la Alcaldía convocó un Puesto de Mando Unificado, con participación de las secretarías de Seguridad y Convivencia, Ambiente y Transición Energética y Planeación, además de Policía, Armada, Ejército, Defensoría del Pueblo y organismos de socorro.

Como parte de las medidas, se realizará un monitoreo permanente con cámaras trampa para establecer la ubicación de los hipopótamos y conocer sus movimientos. La información será entregada a las autoridades ambientales para avanzar en la aplicación del protocolo nacional.

Hipopótamos. Foto: Freepik

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La Alcaldía también hizo un nuevo llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que se adopten medidas frente a la presencia de esta especie invasora.

Aunque este es el primer registro de un hipopótamo dentro de un barrio del casco urbano, en semanas anteriores se habían reportado avistamientos en otros sectores del territorio, incluso cerca de una escuela rural, aumentando la preocupación por la proximidad de estos animales a la población.

Para el 22 de septiembre está previsto un encuentro con representantes de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reunión en la que la Alcaldía espera avanzar en una solución para esta problemática.

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Mientras tanto, el llamado es a no acercarse al animal. Si es avistado, la recomendación es mantener una distancia segura y reportar inmediatamente su presencia a las autoridades.